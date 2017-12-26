Tesla Roadster действительно отправится в космос на борту Falcon Heavy

На борту ракеты-тяжеловеса Falcon Heavy во время первого полета будет находиться электромобиль Tesla Roadster. Илон Маск заявил об этом еще в начале декабря, но тогда многие восприняли его заявление как шутку. Оказалось, что автомобиль действительно отправится в космос — в доказательство Маск опубликовал фотографии родстера, установленного в отсеке для полезной нагрузки.

В начале декабря глава SpaceX Илон Маск написал в своем микроблоге в Twitter, что отправит на орбиту Марса свой вишневый Tesla Roadster. Во время полета в автомобиле, по плану Маска, должна была играть песня Дэвида Боуи Space Oddity. Заявление показалось многим шуткой, но, как оказалось, электрокар действительно полетит в космос.

Судя по опубликованным Маском фотографиям, родстер уже установлен в отсеке для полезной нагрузки, который будет присоединен к многоразовой ракете-тяжеловесу Falcon Heavy. Первый полет ракеты должен состояться в январе. Маск не рассчитывает на успех предприятия и не планирует возвращать Falcon Heavy на Землю. Ранее глава SpaceX признал, что удачей будет сам факт запуска без взрыва.

Из-за высоких рисков компания решила не отправлять в космос полезную нагрузку, а по мнению Маска, родстер к этой категории не относится. «Обычно при тестовом запуске на борт ракеты загружают симулятор груза в форме блоков стали или бетона. Но это показалось нам ужасно скучным. Поэтому мы решили отправить в космос нечто необычное, нечто, что пробуждает в нас чувства», — написал Маск в Instagram.

Эксперименты с полезной нагрузкой уже стали фирменным приемом SpaceX. Весной Илон Маск рассказал, что во время дебютного испытания космического корабля Dragon на его борту находился большой кусок сыра. На эту идею Маска вдохновил друг и телешоу «Монти Пайтон».

Ракета Falcon Heavy должна была отправиться космос еще в августе, но компания неоднократно переносила сроки. По словам Маска, разработка летательного аппарата оказалась более сложной задачей, чем ожидали в компании. Так как ракета представляет собой связку из трех ступеней Falcon 9, для ее полета требуется синхронная работа не 9, а 27 двигателей. Компания уже испытала все три ускорителя, а также показала первые фотографии ракеты тяжелого класса.