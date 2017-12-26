Tesla Roadster действительно отправится в космос на борту Falcon Heavy

На борту ракеты-тяжеловеса Falcon Heavy во время первого полета будет находиться электромобиль Tesla Roadster. Илон Маск заявил об этом еще в начале декабря, но тогда многие восприняли его заявление как шутку. Оказалось, что автомобиль действительно отправится в космос — в доказательство Маск опубликовал фотографии родстера, установленного в отсеке для полезной нагрузки.
В начале декабря глава SpaceX Илон Маск написал в своем микроблоге в Twitter, что отправит на орбиту Марса свой вишневый Tesla Roadster. Во время полета в автомобиле, по плану Маска, должна была играть песня Дэвида Боуи Space Oddity. Заявление показалось многим шуткой, но, как оказалось, электрокар действительно полетит в космос.
Судя по опубликованным Маском фотографиям, родстер уже установлен в отсеке для полезной нагрузки, который будет присоединен к многоразовой ракете-тяжеловесу Falcon Heavy. Первый полет ракеты должен состояться в январе. Маск не рассчитывает на успех предприятия и не планирует возвращать Falcon Heavy на Землю. Ранее глава SpaceX признал, что удачей будет сам факт запуска без взрыва.
Из-за высоких рисков компания решила не отправлять в космос полезную нагрузку, а по мнению Маска, родстер к этой категории не относится. «Обычно при тестовом запуске на борт ракеты загружают симулятор груза в форме блоков стали или бетона. Но это показалось нам ужасно скучным. Поэтому мы решили отправить в космос нечто необычное, нечто, что пробуждает в нас чувства», — написал Маск в Instagram.
Эксперименты с полезной нагрузкой уже стали фирменным приемом SpaceX. Весной Илон Маск рассказал, что во время дебютного испытания космического корабля Dragon на его борту находился большой кусок сыра. На эту идею Маска вдохновил друг и телешоу «Монти Пайтон».
Ракета Falcon Heavy должна была отправиться космос еще в августе, но компания неоднократно переносила сроки. По словам Маска, разработка летательного аппарата оказалась более сложной задачей, чем ожидали в компании. Так как ракета представляет собой связку из трех ступеней Falcon 9, для ее полета требуется синхронная работа не 9, а 27 двигателей. Компания уже испытала все три ускорителя, а также показала первые фотографии ракеты тяжелого класса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром vs Нафтогаз: В РФ уверены, что суд в Стокгольме стал на их сторонуВчера, 10:00 - 2356 35
Демографическая ситуация в Украине: количество населения продолжает сокращатьсяВчера, 09:15 - 3853 26
Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена российского газа для УкраиныВчера, 17:00 - 2713 20
Гройсман сообщил, когда ожидать стабилизации курса гривныВчера, 09:00 - 4015 7
Средние расходы американцев в сезон праздников превысят $900 впервые за 12 летВчера, 02:00 - 575 7
Гройсман сообщил, когда ожидать стабилизации курса гривныВчера, 09:00 - 4015 7
Демографическая ситуация в Украине: количество населения продолжает сокращатьсяВчера, 09:15 - 3853 26
Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена российского газа для УкраиныВчера, 17:00 - 2713 20
Газпром vs Нафтогаз: В РФ уверены, что суд в Стокгольме стал на их сторонуВчера, 10:00 - 2356 35
Как будут работать банки на новогодние праздники 2018 (инфографика)Вчера, 15:00 - 2180
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)Вчера, 15:55 - 940 1
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 2540
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 3705 19
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 2406 6
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 6073 2
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
В Україні представили новий автобус «Тюльпан» стандарту...Обговорення статей
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Форвард Банк Forward BankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)