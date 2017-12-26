Виртуальная реальность откроет новый вкус еды

Дополненная и виртуальная реальность прокладывают путь в пищевую промышленность. Несмотря на все еще высокую стоимость технологии, ее потенциалом могут воспользоваться владельцы ресторанов, шеф-повара и любители домашней кухни, считает TechCrunch.

Одним из наиболее ощутимых преимуществ VR является использование технологии для последовательного и всестороннего обучения персонала. Современный процесс передачи навыков работникам общепита требует много времени и средств. Виртуальная реальность, с другой стороны, позволяет погрузить новичка в детализированный цифровой мир, где можно безопасно моделировать наиболее распространенные рабочие ситуации и выполнять упражнения, от приготовления блюд и варки кофе до обслуживания толп покупателей в час-пик.

AR, накладывая дополнительные слои информации на объекты реального мира, позволяет быстрее запоминать нужную информацию, облегчает управление сложным оборудованием и, в случае поломки, дает возможность получать инструкции по ремонту, не вызывая мастера на место.

Удивить миллениалов непросто, но VR это пока удается. Компании открывают виртуальные бары на высоте птичьего полета, позволяют клиентам нырять за рыбой и морепродуктами на морское дно в очках VR, используют голографические изображения, чтобы рассказать об истории и технологии создания коньяка или сыра. Есть и более экстремальные задумки — например, дать возможность посетителям ресторана испытать уникальный опыт: есть одно блюдо, а глазами воспринимать совершенно другое.

Дополненная реальность может стать мостиком между потребителем, продуктом и контентом продукта. Возможность получения дополнительной информации, визуальных стимулов и взаимодействия дают производителям шанс соединить реальный и цифровой миры так, что переход между ними будет незаметен. Наведя смартфон на продукты, купленные в супермаркете, можно будет получить не только информацию о пищевой ценности, стране происхождения и сроке годности, но и рецепт их приготовления. Компания HoloYummy пошла еще дальше, снабдив кулинарную книгу Доминик Кренн «Метаморфозы вкуса» трехмерными голограммами блюд.

Уже почти год в Милане работает супермаркет будущего, где информацию о каждом продукте можно получить в дополненной реальности. Датчики распознают продукт и сообщают его пищевую ценность, наличие аллергенов и весь его путь от грядки до прилавка.