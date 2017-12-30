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Украинцы в среднем потратят на Новый год по 1650 гривен

Украинцы в среднем потратят на Новый год по 1650 гривен

Общий размер новогодних расходов украинцев в нынешнем году составит в среднем примерно 1659 гривен.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group.

На подготовку и оформление праздничного стола условный украинец сегодня намерен потратить в среднем 806 гривен, на подарки близким и знакомым — 769 гривен, а на другие новогодние расходы (посещение елок, театров, ресторанов, туристические поездки и прочее) — 721 гривен.

Как отмечают социологи, эту сумму следует понимать как весьма условную, которая отражает некую центральную тенденцию в запланированных украинцами праздничных расходах.

Реально же размеры этих расходов существенно отличаются в разных семьях. К примеру, половина украинских семей, которые планируют осуществить новогодние расходы, потратит на это в совокупности менее 1250 гривен, а вторая половина — больше этой суммы. Причем у 10% наименее обеспеченных суммарные новогодние расходы запланированы на уровне, не превышающем 375 гривен, а у 10% наиболее обеспеченных из них эти расходы составят более 3500 гривен.

Исследование проводилось компанией R&B с 4 по 14 декабря 2017 года среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Погрешность выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

По материалам Зеркало Недели
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