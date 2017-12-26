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Как будут работать банки на новогодние праздники 2018 (инфографика)

Как будут работать банки на новогодние праздники 2018 (инфографика)

В период с 30 декабря 2017 до 8 января 2018 график работы банковских отделений будет изменен, однако все банки обеспечат бесперебойную работу банкоматов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

График работы банков в Украине на новогодние праздники:

27 и 28 декабря работа системы электронных платежей (СЭП) будет продлена на 2 часа.

29 декабря 2017 до 13.00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органов Государственной казначейской службы Украины.

Нацбанк и органы Госказначейская служба Украины могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день заканчивается в 15.00.

1 и 8 января 2018 года СЭП, система электронной почты Национального банка Украины, депозитарий НБУ, Система СЕРТИФ, Система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины НБУ, система по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украина “КредИнфо2“, Автоматизированная информационная система “Реестр договоров с нерезидентами 2“ не работают.

2 января 2018 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.

3-5 и 9 января СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

С 29 декабря 2017 года до 3 января 2018 включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, установленный НБУ 28 декабря 2017.

По материалам Деньги.ua
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