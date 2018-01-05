Как украинцы покупают в онлайне, сколько тратят и с какими проблемами сталкиваются (инфографика)

Компания Gemius провела исследование ecommerce-сектора в Украине, в частности — покупательских привычек интернет-аудитории в стране. Цель исследования – узнать, какие активности в секторе самые популярные, на какие сайты ходят покупатели, что и почему покупают в онлайне, с какими трудностями сталкиваются.

Редакция AIN.UA опубликовала избранные тезисы исследования.

По результатам исследования, 55% опрошенных в возрасте от 18 до 69 лет совершают покупки на украинских или зарубежных сайтах. Из них 47% покупают в Украине, 23% — за рубежом. Больше половины сравнивают цены на различных сайтах.

Большинство онлайн-покупателей (тех, кто указал, что совершает покупки в интернете) используют сайты интернет-магазинов, также популярны сайты объявлений, ресурсы для сравнения цен и сервисы продажи билетов. Только 20% посещали сайты онлайн-аукционов, 25% — сайты купонных скидок.

Основная причина, по которой покупают в интернете — лучшие цены, удобство, проще сравнивать предложения. Почти половина онлайн-покупателей отметили, что в интернете проще найти особенные или редкие товары, о товарах проще найти информацию.

Основные проблемы, с которыми покупатели сталкиваются в онлайне — товар не соответствует ожиданиям, о нем опубликована неверная информация, у него высокая цена доставки или же доставка длится слишком долго. 25% сталкивались с проблемами в части возврата и гарантии.

Среди факторов, которые могли бы мотивировать пользователей чаще покупать в интернете: снижение цен на товары и доставку, скидки для онлайн-покупателей, быстрая доставка, безопасные способы оплаты.