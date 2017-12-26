Что стоит за реформой парковки в Украине

Верховная Рада разрешила штрафовать за неправильную парковку, зафиксированную автоматической камерой наблюдения или инспекторами по парковке. Последние получат право не только составлять постановления о привлечении к административной ответственности (наравне с полицией), но и отправлять неправильно припаркованные машины на штрафплощадку.

Предварительно инспекторы обязаны зафиксировать на фото или видеоаппаратуру все обстоятельства (время, место, положение машины в разных ракурсах) нарушения и составить акт осмотра и временного задержания автомобиля.

Положения содержатся в депутатском законопроекте №5364, принятом 21 декабря 2017 года. Если закон подпишет президент, документ вступит в силу через 180 дней. За это время Кабмин должен будет разработать все необходимые порядки действий, в том числе самих инспекторов по парковке.

Новые нарушения

Основные изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и закон о дорожном движении. В частности, уточнен порядок привлечения к ответственности за нарушение правил дорожного движения и парковки, установленные в режиме фото- и видеофиксации. Поскольку автоматическая фиксация нарушений была прописана в законе давно, основные изменения касаются как раз фиксации нарушений, так сказать, «в ручном режиме».

Речь идет о неправильной остановке, парковке в неположенном месте, неуплате за парковку. По словам одного из авторов проекта, народного депутата Антона Геращенко, создается механизм неотвратимости наказания за нарушение правил путем внедрения фотосъемки, видеозаписи правонарушений.

«Инспекторам парковки, должностным лицам органов местного самоуправления предоставляется право привлекать к ответственности нарушителей правил остановки, стоянки автомобилей в границах соответствующего населенного пункта и осуществлять временное задержание автотранспорта путем эвакуации для доставки и хранения на спецплощадке при условии, что размещение транспортного средства существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения», — отметил Геращенко.

Перечень угроз безопасности движения довольно широк и машину могут увезти на спецстоянку, например, за парковку во втором ряду, на трамвайных путях, эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в тоннелях и на полосах для общественного транспорта. А также прочих ограничениях в расстояниях, например, за 30 м до остановки общественного транспорта или за 10 м до пешеходного перехода, которые сейчас практически никто не соблюдает.

Поводом для эвакуации может стать парковка машины, создающая препятствие для движения пешеходов, в том числе с инвалидностью или детскими колясками. Возвратить транспортное средство после эвакуации можно будет только после уплаты штрафа, а также уплаты простоя на штрафстоянке и услуг эвакуатора.

Без эвакуации можно обойтись разве что при неоплате парковки на специально отведенных для этого местах. Бесплатно можно стоять не более 10 минут, после чего полиция или инспектор по парковке может составить постановление о наложении штрафа.

Там, где нет автоматической системы оплаты за парковку (то есть, почти повсеместно) водитель обязан оставлять под лобовым стеклом талончик об оплате. Его отсутствие также будет фиксироваться на камеру в качестве доказательства нарушения.

Как это будет работать

Обнаружив нарушение, инспектор по парковке или сотрудник полиции по базе владельцев транспортных средств определяет лицо, на которое будет наложен штраф. Если автомобиль принадлежит юрлицу, то из реестра юридических и физических лиц-предпринимателей берутся данные руководителя предприятия (или того, кто выполняет его обязанности), который и будет наказан.

Если технически возможно установить это лицо на месте, на лобовое стекло крепится копия постановления о наложении админштрафа. В противном случае — уведомление о привлечении к ответственности. В этом уведомлении будут также указаны реквизиты для уплаты штрафа, который считается погашенным, если 50% суммы заплатить в течение 10 банковских дней.

Попутно будет проверена история подобных нарушений, совершенных владельцем такого авто, так как все данные вместе с фото-видео доказательствами будут фиксироваться в едином Реестре административных правонарушений.

Документ на лобовом стекле послужит сигналом для остальных инспекторов или сотрудников полиции, что на автомобиль уже наложен штраф.

От ответственности владелец авто может уйти, только если машина в угоне или ее номера были украдены. Что подтверждается документально. А также, если в течение 20 календарных дней (сейчас 14 дней) настоящий нарушитель явится с повинной в полицию. В первом случае постановление об административном нарушении отменяется вовсе, а во втором — выписывается новое на нового виновника. Через 30 дней постановление подлежит принудительному исполнению.

Кого накажут

Как уже было сказано, ответственность несет владелец авто или руководитель юрлица, на которое зарегистрирована машина. Если в режиме фото- и видеосъемки зафиксировано нарушение авто на иностранных номерах, к админответственности будет привлекаться тот, кто ввез ее на территорию Украины.

Вручать копию постановления о штрафе будут пограничники. Если водитель отказался — он вносится в списки тех, кому запрещен въезд в Украину до момента, когда будет завершено обжалование наказания или уплачен штраф.

На случай, когда водитель и владелец машины — разные лица, в реестре владельцев транспортных средств, держателем которого является МВД, предусмотрено создание отдельного поля «надлежащий пользователь». Это важно знать тем, кто давно продал машину по доверенности и теперь будет вынужден вписывать в реестр того, кто сейчас сидит за рулем его авто. Чтобы счета за нарушения приходили нужному адресату. Порядок внесения сведений о таких пользователях определит Кабмин.

Нарушения правил парковки, в том числе невнесение платы за стоянку за каждые сутки нарушения влечет штраф в 20-кратном размере от стоимости часа услуги пользования платной площадкой. Такая ответственность наступает, если автомобиль находится на площадке более 10 минут.

Парковщиков, берущих с водителей плату наличкой на месте, в том числе уплату штрафа, могут самих оштрафовать на 850-1190 грн, а при повторном нарушении — сразу на 1700-2040 грн.

Кроме того, предусмотрена ответственность для должностных лиц субъектов хозяйствования, которые удерживают парковочные площадки.

Константин Симоненко