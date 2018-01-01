Названо 10 худших гаджетов 2017 года

В период рождественских и новогодних праздников технологические издания часто выпускают подборки лучших гаджетов года — ведь это неплохая подсказка для читателя, который еще не определился с подарками. Блог о гаджетах и технологиях Engadget решил пойти от обратного и составил рейтинг худших гаджетов 2017 года.

Соковыжималка Juicero

Основанная в 2013 году Juicero за время работы привлекла около $118 млн. Компания разработала собственную соковыжималку, которую продавала сперва за $700, но затем цену снизили до $400. Устройство обрабатывало не целые фрукты, а готовые измельченные смеси, которые продавались отдельно по $5-7 за пакет.

Проблемы у Juicero начались, когда в апреле этого года журналисты Bloomberg выяснили, что сок из пакетов быстрее выжимать руками, а не с помощью дорогой соковыжималки. Уже 1 сентября 2017 года компания разместила на сайте объявление о прекращении работы.

Умные часы LG Watch Style

Как отмечает издание, сегмент «умных» часов все больше сдвигается в сторону лайфстайл-брендов, для которых стиль важнее сути устройства — это и обеспечило часам от LG место среди неудачников. Издание критикует дизайн устройства, его батарею (ее не хватает даже на полные сутки).

Bodega

Вендинговая машина Bodega, которую разрабатывает стартап из Кремниевой долины, предназначена для продажи непортящихся продуктов (таких, как снеки) в спортзалах, коридорах многоэтажек и т.д.

Чтобы получить товар, достаточно ввести его код в приложении. Но, как отмечает издание, этот девайс решает несуществующую проблему. Плюс, старые-добрые вендинговые машины отлично справляются с работой и без приложения.

Кепка Atari Speakerhat

«Время от времени появляется продукт, который просто заставляет вас вопрошать: «Зачем он?», — пишут составители списка. Кепка Atari Speakerhat — это фактически обычная кепка-бейсболка со встроенным Bluetooth-динамиком и микрофоном — можно слушать музыку и разговаривать со своей кепкой во время пробежки.

Вилка для рамена от Nissin

Этот девайс приглушает звуки, издаваемые человеком, который ест рамен — традиционное японское блюдо из рисовой лапши, бульона и добавок (мяса, овощей). Вилка связывается с приложением на смартфоне, которое начинает издавать звуки определенной длины волны, чтобы загасить «хлюпающее» звучание при поедании рамена. При этом батареи вилки хватает на час и она не водонепроницаемая.

Голосовой ассистент Samsung Bixby

Составители списка отмечают, что умный ассистент в анонсах звучал очень многообещающе, но пока что не раскрыл свой потенциал. Во-первых, он не был доступен публике еще добрых три месяца после того, как вышли модели Samsung Galaxy S8 и S8 Plus. Во-вторых, работал неидеально (к примеру, тратил очень много времени на ответы на команды) — его обзору команда издания посвятила отдельную статью.

Наушники Google Pixel Buds

Пара наушников, которые могут «на лету» переводить все языки мира — это звучало как устройство из научной фантастики. Но, как отмечают в Engadget, они не оправдали ожиданий: звуки окружения при использовании не глушатся, Google Assistant работает кое-как, а затолкать наушники в их чехол — отдельная проблема. Что же касается перевода — для него требуется хорошее интернет-соединение, иначе перевод замедляется, кроме того, он основан на Google Translate, который известен своими особенностями в работе с идиомами и любым небуквальным текстом.

Hushme

Издание раскритиковало украинский гаджет за внешний вид и за то, что он противоречит своей же изначальной идее: не привлекать внимание окружающих своими разговорами. Чтобы приглушить голос говорящего, устройство издает серию звуков через внешние динамики, которые как раз привлекут внимание людей вокруг, отмечают составители списка.