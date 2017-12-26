Google "убьет" миллионы приложений для Android-смартфонов

Корпорация Google вслед за объявлением об отказе от 32-битных приложений заявила, что планирует “убить” миллионы программ и игр, которые сейчас доступны в рамках магазина Google Play.

Об этом говорится в сообщении американской корпорации, передает “Укринформ”.

Согласно сообщению, начиная со второй половины 2018 года, она перестанет добавлять в магазин Google Play любые приложения и игры, несовместимые с новейшими версиями операционной системы Android.

Для обеспечения совместимости разработчики должны использовать самые новые и свежие API для получения любой информации, а также подвергать свое программное обеспечение тестированию на новейших версиях ОС, даже если под их управлением работает менее 1% от общего числа устройств в мире.

Пресс-служба Google утверждает, что компания руководствуется благими намерениями. Принуждение разработчиков к использованию последних технологий и стандартов положительно скажется на качестве их программного обеспечения, а также гарантирует быструю и стабильную работу на всех современных Android-смартфонах.

В том случае, если какие-то девелоперы откажутся выполнять новые требования, то их новые программы и игры не попадут в магазин Google Play уже с 1 января 2018 года.

Если же у разработчика уже есть какое-то приложение, но он использует старые API и решения, нацеленные на устаревшие сборки Android, то Google дает ему срок до 1 ноября 2018 года.

После этой даты все обновления для программного обеспечения должны быть написаны с прицелом на новейшие версии ОС.

Такие меры приведут к тому, что миллионы программ вообще перестанут обновляться, так как некоторые приложения из-за новых правил придется переписывать практически с нуля, чего многие делать просто не будут.