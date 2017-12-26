Межбанк: доллар к 27,97 подняли выросшая гривневая ликвидность и отложенный спрос

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,940/27,965 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость о терминации оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно повысились с уровня 50 046,3 млн. грн. к отметке 55 829,2 млн. грн.

Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.11 повысился, составив 27,95/27,98 UAH/USD.

К 10.41 котировки доллара выросли до 27,96/27,98 UAH/USD, сопровождаясь низкой ликвидностью.

На 11.06 курс безналичного доллара сделал еще полшага наверх: 27,97/27,98 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,9300 / 27,9600

евро – 33,1529 / 33,1857

российский рубль – 0,4834 / 0,4842

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1869 / 1,1870

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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