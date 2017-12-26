Численность населения Шанхая ограничат до 25 млн человек

В Шанхае ограничат численность населения города до 25 млн человек к 2035 году для борьбы с так называемой “болезнью большого города”.
Как отмечается в директиве, выпущенной Госсоветом КНР, к 2035 году количество постоянных жителей в Шанхае будет ограничено 25 млн человек, а общая площадь земли под застройку к тому же году не превысит 3,2 тыс. кв. км.
Город будет осваивать землю экономно, жестко контролируя выделение земель под застройку и обоснованно используя подземное пространство.
Директива также требует от города усилить действия по защите окружающей среды и исторических достопримечательностей, включая здания, где Коммунистическая Партия Китая провела свой первый съезд.
“Болезнь большого города” возникает, когда мегаполис страдает от загрязнения окружающей среды, заторов на дорогах и нехватки государственных услуг, включая образование и медицинское обслуживание. Многие из крупнейших городов Китая также сталкиваются с ростом цен на жилье.
Шанхай, который находится на восточном побережье Китая, имел постоянное население в 24,15 млн человек в конце 2015 года, сообщило официальное агентство КНР Синьхуа в прошлом году.
Как отмечает The Guardian, некоторые эксперты сомневаются в целесообразности подобных планов, причем Лян Чжунтан, эксперт китайского правительственного аналитического центра, описывает схему как “непрактичную и противоречащую тенденции социального развития”. По его словам, от данной идеи больше всего пострадают трудовые мигранты и малообеспеченные слои населения.
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