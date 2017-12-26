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США урежут бюджет ООН более чем на $280 млн

США урежут бюджет ООН более чем на $280 млн

Представитель США при ООН Никки Хейли заявила о том, что правительству страны удалось согласовать значительное сокращение бюджета Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на АР.

«Неэффективность и излишние расходы организации хорошо известны, и мы не позволим использовать щедрость американского народа», – подчеркнула Хейли.

При этом в миссии отметили, что сокращение бюджета ООН будет весьма существенным: он уменьшится на 285 млн долларов в 2018-2019 гг.

Напомним Соединенные Штаты являются одним из главных финансовых источников ООН, из которого ей поступают 22% основного бюджета. В числе лидеров по финансированию ООН также Япония (9,6%) и Китай (7,9%).

Размер взносов зависит от платежеспособности страны и рассчитывается, исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения страны. Размер взноса одной страны не должен превышать 22% бюджета организации.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал общую эффективность ООН, заявляя, что организация мало делает для решения глобальных проблем. Сразу после победы на выборах Трамп заявлял, что будет настаивать на реформе и изменениях в Организации Объединенных Наций.

По материалам Главком
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