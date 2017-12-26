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Из 32 млн га сельхозугодий уплачиваются налоги только за 21 - Зубко

Из 32 млн га сельхозугодий уплачиваются налоги только за 21 - Зубко

Правительство рассчитывает на принятие закона о деконцентрации полномочий в сфере земельных отношений.

Об этом сказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

«Рассчитываем на принятие закона о деконцентрации полномочий в сфере земельных отношений. Потому что когда объединенная территориальная община будет управлять всей землей, принадлежащей к ее территории, то будет возможность лучше наводить там порядок», – сказал чиновник.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев у общины есть сельскохозяйственная земля, но она практически ее не видит. Эта земля оформлена на уровне района, области или государства.

«Люди знают, что земля есть, но не осознают, сколько средств она может принести в бюджет общины: какие налоги, оформлена ли она в аренду… Налог на землю уплачивается на счет местного бюджета с момента оформления земельного участка. Это означает, что хозяин на своей территории не понимает, сколько он может собрать дохода», – подчеркнул Зубко.

Кроме того, добавил вице-премьер-министр, есть огромное количество неоформленной сельскохозяйственной земли. По данным профильного Комитета Верховной Рады из 32 млн га сельхозугодий уплачиваются налоги только за 21 млн га.

По материалам УКРИНФОРМ
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