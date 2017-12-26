Газпром vs Нафтогаз: В РФ уверены, что суд в Стокгольме стал на их сторону

Зампред правления ОАО “Газпром” Александр Медведев заявил, что суд Стокгольма удовлетворил в основных положениях иск “Газпрома” к “Нафтогазу”.
Как передает РИА “Новости”, об этом Медведев заявил в интервью телеканалу “Россия 24”.
“То, как это представляет украинская сторона, называется: плюй в глаза – все божья роса”, – заявил он.
Также представитель “Газпрома” отметил, что полное удовлетворение судом требований российской компании привело бы “к банкротству не только “Нафтогаза”, но и Украины”.
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