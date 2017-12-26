Газпром vs Нафтогаз: В РФ уверены, что суд в Стокгольме стал на их сторону

Зампред правления ОАО “Газпром” Александр Медведев заявил, что суд Стокгольма удовлетворил в основных положениях иск “Газпрома” к “Нафтогазу”.

Как передает РИА “Новости”, об этом Медведев заявил в интервью телеканалу “Россия 24”.

“То, как это представляет украинская сторона, называется: плюй в глаза – все божья роса”, – заявил он.

Также представитель “Газпрома” отметил, что полное удовлетворение судом требований российской компании привело бы “к банкротству не только “Нафтогаза”, но и Украины”.

Справка Finance.ua:

Украинский Национальный нефтегазовый холдинг “Нафтогаз Украины” начал судебные разбирательства с российским “Газпромом” по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины и купли-продажи Украиной российского газа.

1 июня Стокгольмский арбитраж принял промежуточное решение в пользу “Нафтогаза”, пересмотрев цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у российского монополиста с учетом рыночных условий.

Кроме того, Стокгольмский суд отменил требование “Газпрома”, согласно которому Украина должна была каждый год закупать 52 миллиарда кубометров газа, или оплачивать его стоимость, при этом не выбирая весь объем (принцип “бери или плати”).