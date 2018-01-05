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Большинство украинцев не хотят реформ, принятых в 2017-м

Большинство украинцев не хотят реформ, принятых в 2017-м

Большинство украинцев, опрошенных Центром Разумкова, выступают против реформ, которые были приняты или запланированы в 2017 году.

Согласно данным опроса, граждане Украины наиболее благосклонны к реформе образования – поддержали ее 26% опрошенных, пишет DT.UA.

При этом 41,8% опрошенных были против, 11,7% относились безразлично, 20,5% затруднились ответить.

К медицинской реформе положительно относились 21,2% граждан, 56,9% – отрицательно, 6,9% – безразлично, 15,0% – затруднились ответить.

Пенсионную реформу поддержали 19,9% респондентов, 56,9% были против, 6,9% – относились безразлично, 16,3% – затруднились ответить.

К земельной реформе положительно относились 14,6% граждан, 52,3% отрицательно, 10,5% – безразлично, 22,5% – затруднились ответить.

Судебную реформу поддерживали 12,6% респондентов, 49,1% были против, 11,9% – относились безразлично, 26,3% – затруднились ответить.

К запланированной приватизации государственных предприятий положительно отнеслись 12,4% граждан, 49,9% отрицательно, 12,0% безразлично, 25,7% – затруднились ответить.

Опрос Центра Разумкова был проведен 6-11 октября 2017 года среди 2019 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По материалам Зеркало Недели
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