За три года в Китае заблокировали более 13 тысяч сайтов

С 2015 года в Китае были лишены лицензий или закрыты более 13 тысяч сайтов.
Такие данные содержатся в докладе, представленном в воскресенье, сообщает “Укринформ”.
“С 2015 года Государственная канцелярия интернет-информации и другие ведомства провели беседы с владельцами более 2200 сайтов, на которых были выявлены нарушения, более 13 тыс. сайтов были лишены лицензий или закрыты”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, проверка проводилась в соответствии с законом о кибербезопасности, вступившим в силу 1 июня этого года.
Свои действия власти объясняют необходимостью борьбы с распространением насилия и порнографии. Кроме того, аннулированы аккаунты почти десяти миллионов пользователей – в основном в соцсетях.
По данным соцопроса, более 90 процентов респондентов одобряют действия власти по контролю над киберпространством.
Как известно, в КНР власти закрывают доступ к таким социальным сетям, как Twitter, Facebook, Instagram, и видеохостингу YouTube.
В Китае разрешается пользоваться только одобренными властями сервисами VPN, которые отслеживаются спецслужбами.
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