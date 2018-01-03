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Работников смогут уволить за нарушение коммерческой тайны – эксперты

Работников смогут уволить за нарушение коммерческой тайны – эксперты

В Украине собираются принять новый Трудовой кодекс. Согласно обновленной редакции, которая поступила в Раду после вторых правок, значительно вырос перечень причин для увольнения: так, теперь могут уволить в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья, потерей трудоспособности и разглашением коммерческой тайны, говорится в материале Сегодня.

Именно расширенный список причин для увольнений вызвал вопросы в экспертном обществе. Так, лидер всеукраинского независимого профсоюза “Защита труда” Олег Верник объясняет, что с принятием такого кодекса, работники станут более незащищенными.

Эксперт поясняет, что добавилась еще такая причина для увольнения, как разглашение коммерческой тайны. Что такое коммерческая тайна, будет прописываться в трудовом договоре. “Т.е. впишет работодатель, что секретом считается размер заработной платы. И если работник жене своей или детям расскажет, что вот такая у меня зарплата, а жена пойдет и подругам пожалуется, что у мужа маленькая зарплата – все, пошло разглашение тайны и есть основания для увольнения”, – приводит пример Олег Верник.

По материалам Сегодня
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