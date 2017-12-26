К концу 2018 Украина должна покупать в РФ не менее 5 млрд куб. газа - нардеп

Согласно решению Стокгольмского арбитража Украина должна до конца 2018 покупать в России не менее 5 млрд кубометров газа.
Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил народный депутат Украины Вадим Денисенко.
“Победы Газпрома: “Нафтогаз” должен заплатить около 2 млрд долларов за газ, который мы брали в России в конце 2013 года и во втором квартале 2014 г., и к концу 2018 году мы должны покупать в РФ не менее 5 млрд кубометров газа”, – написал Денисенко.
В то же время, парламентарий добавил, что среди “побед” Украины является отмена “привязки к цене нефти”.
“Победы Украины: нет привязки к цене нефти; отменен запрет на реэкспорт; сокращение объемов “take-or-pay” (бери или плати – ред.) и снижение цены (было 485 долл., стало 352 долл.)”, – резюмировал Денисенко.
Напомним, что “Нафтогаз Украины” выиграл арбитраж в иске против “Газпрома” по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром vs Нафтогаз: В РФ уверены, что суд в Стокгольме стал на их сторонуВчера, 10:00 - 2356 35
Демографическая ситуация в Украине: количество населения продолжает сокращатьсяВчера, 09:15 - 3853 26
Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена российского газа для УкраиныВчера, 17:00 - 2713 20
Гройсман сообщил, когда ожидать стабилизации курса гривныВчера, 09:00 - 4015 7
Средние расходы американцев в сезон праздников превысят $900 впервые за 12 летВчера, 02:00 - 575 7
Гройсман сообщил, когда ожидать стабилизации курса гривныВчера, 09:00 - 4015 7
Демографическая ситуация в Украине: количество населения продолжает сокращатьсяВчера, 09:15 - 3853 26
Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена российского газа для УкраиныВчера, 17:00 - 2713 20
Газпром vs Нафтогаз: В РФ уверены, что суд в Стокгольме стал на их сторонуВчера, 10:00 - 2356 35
Как будут работать банки на новогодние праздники 2018 (инфографика)Вчера, 15:00 - 2180
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)Вчера, 15:55 - 942 1
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 2541
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 3705 19
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 2406 6
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 6074 2
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
В Україні представили новий автобус «Тюльпан» стандарту...Обговорення статей
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Форвард Банк Forward BankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)