К концу 2018 Украина должна покупать в РФ не менее 5 млрд куб. газа - нардеп

Согласно решению Стокгольмского арбитража Украина должна до конца 2018 покупать в России не менее 5 млрд кубометров газа.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил народный депутат Украины Вадим Денисенко.

“Победы Газпрома: “Нафтогаз” должен заплатить около 2 млрд долларов за газ, который мы брали в России в конце 2013 года и во втором квартале 2014 г., и к концу 2018 году мы должны покупать в РФ не менее 5 млрд кубометров газа”, – написал Денисенко.

В то же время, парламентарий добавил, что среди “побед” Украины является отмена “привязки к цене нефти”.

“Победы Украины: нет привязки к цене нефти; отменен запрет на реэкспорт; сокращение объемов “take-or-pay” (бери или плати – ред.) и снижение цены (было 485 долл., стало 352 долл.)”, – резюмировал Денисенко.

Напомним, что “Нафтогаз Украины” выиграл арбитраж в иске против “Газпрома” по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.