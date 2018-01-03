Зубко рассказал, какие зарплаты будут удерживать украинцев от трудовой миграции

В правительстве подсчитали уровень заработной платы, которая удержит украинцев от трудовой миграции за границу.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

“Официальные цифры относительно работающих украинцев за рубежом мы ориентировочно можем умножить на пять, только в Польше работает более миллиона. Небольшая разница в зарплате в Украине по сравнению с европейской даст возможность никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату – 800-1000 евро, или 25-30 тысяч гривен. Но имеет дополнительные расходы на жилье, транспорт и тому подобное. Считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 тысяч гривен, это даст возможность удерживать людей в Украине”, – отметил вице-премьер.

Г.Зубко добавил, что трудовая миграция – одна из крупнейших угроз для государства после военной агрессии.

“Военные действия на востоке отвлекли на защиту государства 250 тысяч совершенно трудоспособного населения. Это количество людей ушло из реального промышленного сектора”, – подчеркнул он.

Справка Finance.ua: