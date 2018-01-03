10 автомобильных разочарований 2017 года (рейтинг)

Автолюбители иногда тратят десятки тысяч долларов на покупку нового автомобиля, но потом разочаровываются в них. Consumer Reports составил рейтинг автомобилей, которые в 2017 году больше всего разочаровали покупателей в США.

1. Mercedes-Benz GLA

Субкомпактный люксовый кроссовер Mercedes-Benz GLA больше всего разочаровал американцев в 2017 году, согласно новому отчету Consumer Reports. Если честно, это стало для нас сюрпризом.

2. Nissan Sentra

Хорошее управление и просторный салон не могут компенсировать неудобное движение. Очень разочаровывает базовая комплектация – это один из самых медленных автомобилей в своем классе.

3. Acura ILX

Как известно, ILX недавно был обновлен. Однако, это не спасло его от критики. У этой модели по-прежнему шумно в салоне, плохая передача и непонятная информационно-развлекательная система.

4. Chevrolet Trax

У этой модели слабый двигатель. Речи идет про 1,4 л двигатель с турбонаддувом. К тому же его нельзя назвать экономичным. Нужно также вспомнить про тесный салон и высокую цену.

5. Nissan Versa

Nissan Versa сейчас является одним их самых недорогих седанов в США. Но благодаря чему удалось этого добиться? Благодаря слабому двигателю, не очень качественному салону и т.д.

6. Dodge Journey

Dodge Journey – это один из самых устаревших автомобилей в линейке Fiat Chrysler Automobiles. В базовой комплектации он стоит всего 21 195 долларов, но у него худший расход топлива в своем сегменте.

7. Infiniti QX60

По данным Consumer Reports, владельцы люксового кроссовера Infiniti QX60 жалуются на не очень экономичный расход топлива и на не очень удобный режим движения.

8. Ford Transit Connect

Ford Transit Connect был разработан как коммерческий автомобиль, но его воспринимают как микроавтобус. Владельцы жалуются на его сильный расход топлива и на бюджетный интерьер.

9. Fiat 500

Fiat 500 на самом деле является маленьким хэтчбеком. Его владельцы жалуются на несколько вещей, в том числе, например, на шум в салоне во время движения.

10. Dodge Grand Caravan

Dodge Grand Caravan, появившийся в 2008 году, стоит всего 25 995 долларов. Однако, такая небольшая цена для его класса не может компенсировать его недостатки. Так, например, у этой модели самый большой расход топлива в своем классе.