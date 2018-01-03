10 автомобильных разочарований 2017 года (рейтинг)

Автолюбители иногда тратят десятки тысяч долларов на покупку нового автомобиля, но потом разочаровываются в них. Consumer Reports составил рейтинг автомобилей, которые в 2017 году больше всего разочаровали покупателей в США.
1. Mercedes-Benz GLA
Субкомпактный люксовый кроссовер Mercedes-Benz GLA больше всего разочаровал американцев в 2017 году, согласно новому отчету Consumer Reports. Если честно, это стало для нас сюрпризом.
2. Nissan Sentra
Хорошее управление и просторный салон не могут компенсировать неудобное движение. Очень разочаровывает базовая комплектация – это один из самых медленных автомобилей в своем классе.
3. Acura ILX
Как известно, ILX недавно был обновлен. Однако, это не спасло его от критики. У этой модели по-прежнему шумно в салоне, плохая передача и непонятная информационно-развлекательная система.
4. Chevrolet Trax
У этой модели слабый двигатель. Речи идет про 1,4 л двигатель с турбонаддувом. К тому же его нельзя назвать экономичным. Нужно также вспомнить про тесный салон и высокую цену.
5. Nissan Versa
Nissan Versa сейчас является одним их самых недорогих седанов в США. Но благодаря чему удалось этого добиться? Благодаря слабому двигателю, не очень качественному салону и т.д.
6. Dodge Journey
Dodge Journey – это один из самых устаревших автомобилей в линейке Fiat Chrysler Automobiles. В базовой комплектации он стоит всего 21 195 долларов, но у него худший расход топлива в своем сегменте.
7. Infiniti QX60
По данным Consumer Reports, владельцы люксового кроссовера Infiniti QX60 жалуются на не очень экономичный расход топлива и на не очень удобный режим движения.
8. Ford Transit Connect
Ford Transit Connect был разработан как коммерческий автомобиль, но его воспринимают как микроавтобус. Владельцы жалуются на его сильный расход топлива и на бюджетный интерьер.
9. Fiat 500
Fiat 500 на самом деле является маленьким хэтчбеком. Его владельцы жалуются на несколько вещей, в том числе, например, на шум в салоне во время движения.
10. Dodge Grand Caravan
Dodge Grand Caravan, появившийся в 2008 году, стоит всего 25 995 долларов. Однако, такая небольшая цена для его класса не может компенсировать его недостатки. Так, например, у этой модели самый большой расход топлива в своем классе.
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