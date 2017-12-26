Nokia и Huawei заключили многолетнее патентное соглашение

Как сообщается, Huawei будет использовать разработки Nokia в обмен на выплату лицензионных отчислений. Подробности соглашения не раскрываются, но известно, что оно является многолетним.

В заявлении Nokia говорится, что Huawei является одним из ведущих производителей смартфонов. Таким образом, можно предположить, что лицензированные технологии Nokia будут задействованы в сотовых аппаратах Huawei.

По оценкам Gartner, в третьем квартале нынешнего года в мировом масштабе было реализовано 383,4 млн «умных» сотовых аппаратов. Это на 3 % больше по сравнению с 2016-м: годом ранее отгрузки равнялись 372,2 млн штук. Huawei с 36,5 млн поставленных устройств находится на третьем месте в списке ведущих производителей: эта компания за год укрепила позиции с 8,7 % до 9,5 %.

Huawei ведёт активные исследования в области мобильных сетей пятого поколения (5G). Кроме того, компания уделяет большое внимание технологиям «умного» города, Интернета вещей и другим перспективным направлениям глобального телекоммуникационного рынка.