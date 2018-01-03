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В Европе и США сооружают пешеходные мосты для животных

В Европе и США сооружают пешеходные мосты для животных

Забота о природе для некоторых стран не ограничивается лишь сортировкой мусора и выпуском вещей из переработанных материалов.

Об этом рассказывает dnpmag.com.

Помимо сохранения окружающей среды и природных ресурсов, важное государственное значение придается защите диких животных.

На участках дорог в этих странах можно встретить не только предупреждающие знаки «Дикие животные», но и инфракрасные датчики, информирующие водителей о приближении животного, а также специальные пешеходные мосты экодуки, предназначенные для переправы животных через дорогу.

По материалам УБР
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