В Европе и США сооружают пешеходные мосты для животных

Забота о природе для некоторых стран не ограничивается лишь сортировкой мусора и выпуском вещей из переработанных материалов.
Об этом рассказывает dnpmag.com.
Помимо сохранения окружающей среды и природных ресурсов, важное государственное значение придается защите диких животных.
На участках дорог в этих странах можно встретить не только предупреждающие знаки «Дикие животные», но и инфракрасные датчики, информирующие водителей о приближении животного, а также специальные пешеходные мосты экодуки, предназначенные для переправы животных через дорогу.
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