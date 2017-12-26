В США продают первый лимузин Tesla

Калифорнийское ателье Big Limos, занимающееся переделкой обычных машин в лимузины, выставило на онлайн-аукцион eBay первый в мире (по заявлению продавца) удлиненный электрокар Tesla Model S. На момент написания новости цена лота составляет 80400 долларов.
В описании указано, что автомобиль построен на базе Model S S85 2015 года. Это заднеприводная версия лифтбека, которая оснащается электромотором мощностью 382 лошадиные силы (441 Нм) и блоком батарей емкостью 85 киловатт-часов.
Сборка лимузина завершена на 90 процентов, а его пробег составляет 241 километр — автомобиль на ходу, но, вероятно, потребуется доработка кузовных панелей и салона. В апреле текущего года, перед тем как начать работу над машиной, в Big Limos оценивали стоимость переделки в 200 000 долларов.
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