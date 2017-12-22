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В Китае торгуют биткойнами, несмотря на запрет властей

В Китае торгуют биткойнами, несмотря на запрет властей

После запрета на биржевые торги криптовалютами в Китае, в стране стала процветать внебиржевая торговля биткойном. Это может побудить китайское правительство ввести полный запрет на оборот криптовалют, пишет South China Morning Post.

Несмотря на запрет ICO и криптовалютных бирж, китайцы нашли способ торговать биткойном, минуя запреты правительства. Они стали осуществлять сделки с биткойном напрямую друг с другом. «После периода затишья, когда инвесторы пытались переварить правительственный запрет, китайское блокчейн-сообщество снова в игре, — говорит глава Sino Global Capital Мэтью Грэхем. — Мы ожидаем, что тенденция будет развиваться».

В Китае количество внебиржевых платформ по торговле криптовалютой начинает расти. Если до октября их было четыре, то теперь — 21. По данным одного такого сайта LocalBitcoins, еженедельный объем «прямой» торговли биткойнами вырос на 250%, по сравнению с сентябрем, когда запрета еще не было.

Китайцы также активно покупают и продают биткойны в мессенджерах, говорит президент Ассоциации биткойн-операторов Гонконга Леонхард Уизе. Еще недавно самым популярным приложением для этого был WeChat, китайский аналог WhatsApp, но страх слежки побуждает многих инвесторов переходить на зашифрованный Telegram. «Telegram очень популярен для крупных внебиржевых сделок, — говорит он. — В то время как WeChat используется менее параноидальными, мелкими инвесторами».

По словам Грэхема, в Китае даже появились посредники, которые гарантируют успешное проведение сделки с криптовалютой за комиссию в размере 1-5%.

По материалам hightech.fm
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