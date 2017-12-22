Беларусь официально разрешила криптовалюты - СМИ

Декрет О развитии цифровой экономики в Беларуси подписал президент Александр Лукашенко, который разрешает криптовалютную деятельность на территории страны.

Отмечается, что документ создает беспрецедентные условия для резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) — у них есть целый ряд льгот и возможностей по работе на международных рынках.

“Естественно, жизнь меняется. Мы даже в начале года не могли говорить о каких-то там майнингах, блокчейнах и этой новой криптовалюте. А уже сегодня это становится реальностью. Поэтому жизнь и, естественно, нормативно-правовая база будут меняться”, – сказал президент.

Положения декрета затрагивают и сферу криптовалют. Например, резидентами ПВТ теперь могут стать фирмы по майнингу и обмену криптовалют. Так, в законодательстве будут определены права физических и юрлиц в сфере обращения токенами: ими можно владеть, их можно создавать, приобретать, отчуждать, платить ими и многое другое.

По словам президента Беларуси, главная цель документа – создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в страну, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт.

“Вторая цель декрета – инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование. Третья – внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. Ведущие экономики мира еще только присматриваются к этому новому явлению. Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области”, – заявил Лукашенко.