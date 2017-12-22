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В НБУ подтвердили, что белорусский госбанк интересуется "дочкой" "Сбербанка"

В НБУ подтвердили, что белорусский госбанк интересуется "дочкой" "Сбербанка"

Национальный банк подтвердил получение от белорусского государственного “Паритетбанка” пакета документов для согласования покупки 100% акций украинской дочерней структуры российского государственного “Сбербанка”.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

“Национальный банк Украины официально получил 21 декабря 2017 года от управления делами президента Республики Беларусь пакет документов для согласования через акционерное общество “Паритетбанк” (Республика Беларусь) приобретение опосредованного существенного участия в ПАО “Сбербанк” в размере 100% его уставного капитала”, – говорится в комментарии.

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По информации НБУ, сейчас полученные документы находятся на рассмотрении, по результатам которого регулятор проинформирует общественность дополнительно.

Также сообщается, что в рамках действующего законодательства Нацбанк рассматривает документы для согласования приобретения существенного участия в течение трех месяцев, проверяя деловую репутацию инвестора, его финансовое положение и источники происхождения средств.

По материалам Економічна Правда
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