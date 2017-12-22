Власть защитит инвесторов долгостроев новым законом

Украинская власть обещает в ближайшее время решить проблемы защиты прав граждан, пострадавших при строительстве жилой недвижимости. Для инвесторов так называемых долгостроев в Минрегионе подготовили специальный законопроект «О защите прав потерпевших кредиторов при строительстве жилой недвижимости».
Он призван решить сразу несколько задач:
- усилить защиту прав граждан, вложивших деньги в строительство;
- создать механизм достройки проблемных объектов;
- предотвратить возникновение подобных ситуаций в будущем.
Министерство заказало профильному институту разработку законопроекта, который должен защитить права и законные интересы граждан. А также способствовать завершению сооружения долгостроев. Как только документ будет готов, его готовы рассмотреть и доработать в профильном комитете парламента.
- Мы примем в работу этот законопроект и можем внести его как комитетский. К нам поступает очень много жалоб от пострадавших инвесторов, но мы можем им предложить только стандартный набор советов – не покупать жилье на стадии строительства дома и т.д., – отметил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Кодола.
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