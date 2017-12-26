Киев вошел в топ-100 лучших городов-брендов 2017 года. Об этом сообщило издание Resonance Consultancy, которое исследует развитие, стратегии и бренды разных городов по всему миру.

Киев занял 85 строчку в рейтинге всех городов мира. Нашими брендовыми “соседями” стали Роттердам (№82), Неаполь (№83), Бухарест (№84) и Лидс (№86). Десятка городов-лидеров такова: 1. Лондон; 2. Сингапур; 3. Нью-Йорк; 4. Париж; 5. Сидней; 6. Амстердам; 7. Лос Анжелес; 8. Токио; 9. Сан-Франциско; 10. Торонто.

Города оценивали по шести критериям:

Место – качество природного и строительного среды;

Продукт – ключевые институты города, достопримечательности и инфраструктура;

Программы – искусство, культура и развлечения в городе;

Люди – иммиграция и многообразие;

Благосостояние – занятость, ВВП на душу населения и главные офисы корпораций;

Продвижение – количество статей, ссылок и рекомендаций в Интернете.

