Киев вошел в топ-100 лучших городов-брендов 2017 года. Об этом сообщило издание Resonance Consultancy, которое исследует развитие, стратегии и бренды разных городов по всему миру.
Киев занял 85 строчку в рейтинге всех городов мира. Нашими брендовыми “соседями” стали Роттердам (№82), Неаполь (№83), Бухарест (№84) и Лидс (№86). Десятка городов-лидеров такова: 1. Лондон; 2. Сингапур; 3. Нью-Йорк; 4. Париж; 5. Сидней; 6. Амстердам; 7. Лос Анжелес; 8. Токио; 9. Сан-Франциско; 10. Торонто.
Города оценивали по шести критериям:
Место – качество природного и строительного среды;
Продукт – ключевые институты города, достопримечательности и инфраструктура;
Программы – искусство, культура и развлечения в городе;
Люди – иммиграция и многообразие;
Благосостояние – занятость, ВВП на душу населения и главные офисы корпораций;
Продвижение – количество статей, ссылок и рекомендаций в Интернете.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт: увеличение пособия по безработице не остановило украинцев - они бегут за рубежВчера, 18:00 - 3456 50
Какую избирательную систему поддерживают украинцы - опросВчера, 13:00 - 1034 14
Китайский конкурент Tesla Model X будет в два раза дешевлеВчера, 07:00 - 3427 12
Создатель биткойна вошел в топ-50 самых богатых людей мираВчера, 15:00 - 3355 11
Нардепы сократили себе рабочие дниВчера, 11:00 - 1509 9
Эксперт: увеличение пособия по безработице не остановило украинцев - они бегут за рубежВчера, 18:00 - 3456 50
Создатель биткойна вошел в топ-50 самых богатых людей мираВчера, 15:00 - 3355 11
С Нового года меняется форма подачи декларации об имуществе и доходахВчера, 14:00 - 2741 1
Обнародованы зарплаты мэров украинских городов (инфографика)Вчера, 19:00 - 2292 2
Гройсман сообщил, когда ожидать стабилизации курса гривны3 ч. назад - 1713 3
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 2162
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 3473 19
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 2245 6
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 5802 2
В Китае запустили крупнейшую в мире плавучую фотоэлектростанцию (видео)18.12.2017, 15:10 - 1939 2
ОщадбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд у Стокгольмі...Обговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Торговля на ForexForex