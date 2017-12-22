По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (68,247 млн и 36,357 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (77 и 45). Максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,94-27,95 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 122 активных заявок по доллару на сумму более 104,603 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,0000 – 9 000
28,0000 – 30 000
28,0000 – 10 000
28,0000 – 1 000
28,0000 – 7 000
28,0000 – 4 000
28,0000 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.0599 (предыдущий 27.7838)
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.9487 (предыдущий 27.7146 )
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы начали получать вдвое меньше субсидий на оплату ЖКУ14 ч. назад - 2667 24
Каждый украинец заплатил 3 тысячи гривен за спасение ПриватБанка - эксперт12 ч. назад - 14575 16
С начала 2018 года портовые тарифы уменьшатся на 20%5 ч. назад - 231 4
Ровно два слоя графена смогут остановить пулю18 ч. назад - 3364 4
Илон Маск показал мощнейшую ракету Falcon Heavy57 мин. назад - 239 3
Каждый украинец заплатил 3 тысячи гривен за спасение ПриватБанка - эксперт12 ч. назад - 14575 16
Dragon Capital спрогнозировал курс гривны в 2018 году8 ч. назад - 3973
Ровно два слоя графена смогут остановить пулю18 ч. назад - 3364 4
Украинцы начали получать вдвое меньше субсидий на оплату ЖКУ14 ч. назад - 2667 24
Microsoft удалила Chrome из Windows Store из-за безопасности и надёжности19 ч. назад - 2302
Изобретено «вечное» стекло для смартфоновВчера, 15:10 - 1371
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 3044 18
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 1975 6
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 5319 2
В Китае запустили крупнейшую в мире плавучую фотоэлектростанцию (видео)18.12.2017, 15:10 - 1744 1
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...Обговорення статей
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Позики під заставуРозміщення коштів