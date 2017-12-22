По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (68,247 млн и 36,357 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (77 и 45). Максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,94-27,95 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствует 122 активных заявок по доллару на сумму более 104,603 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,8000 – 77728,0300 – 5 00028,0000 – 5 00028,0000 – 10 00028,0000 – 30 00028,0000 – 120 00028,0000 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0000 – 9 000

28,0000 – 30 000

28,0000 – 10 000

28,0000 – 1 000

28,0000 – 7 000

28,0000 – 4 000

28,0000 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.0599 (предыдущий 27.7838)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.9487 (предыдущий 27.7146 )

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.