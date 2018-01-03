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В Китае строят дороги из солнечных панелей

В Китае строят дороги из солнечных панелей

«Солнечные дороги» смогут заряжать автомобили прямо во время движения. В городе Цзинань завершено строительство уже второго участка, который буквально на днях введут в эксплуатацию, пишет Electrek.

В сентябре прошлого года компания Qilu Transportation Development Group завершила строительство первого проекта дороги из солнечных панелей в том же городе Цзинань. В ходе строительства, которое продлилось 10 месяцев, дорогу оснастили 660 кв. м солнечных батарей.

Сейчас завершен этап строительства второго проекта «солнечной дороги» на скоростной автомагистрали Цзинань протяженностью 1,6 км.

Дорожное полотно состоит из трех слоев. Верхний слой представляет собой «прозрачный бетон», инновационный материал, который имеет структурные свойства асфальта. Второй слой — сами солнечные панели. Нижний слой состоит из изоляционных материалов, защищающих солнечные батареи от влажной земли снизу. Дорога будет достаточно прочной, чтобы выдержать даже крупные транспортные средства, например, грузовики среднего размера. Инженеры проекта говорят, что вскоре у них появится возможность интегрировать в дорожное полотно функцию беспроводной зарядки электромобилей, которая будет работать прямо во время движения.

Первая подобная дорога появилась в Турувр-о-Перш в Нормандии (Франция). Покрытие может выдерживать не только легковой транспорт, но и большегрузы. Хотя строительство километрового отрезка обошлось в $5,2 млн, власти Франции планируют увеличить масштаб проекта и покрыть солнечными панелями автотрассы по всей стране.

Похожую идею вынашивает и американская компания Solar Roadways, которая уже установила опытные образцы дорожного покрытия с солнечными батареями в городе Сэндпойнт, штат Айдахо. Модульные плитки генерируют электричество, а зимой растапливают снег и лед.

По материалам hightech.fm
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