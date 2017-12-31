В "стерильном" полярном снеге обнаружились живые бактерии

Ученые впервые нашли живых бактерий в полярных льдах и снегах. Об этом сообщает “Фокус” со ссылкой на “Популярную механику”.
Разумеется, микробы повсеместно присутствуют в полярных регионах, как замечает ведущая исследовательница этого проекта Келли Редекер, но вот найти метаболически активных микробов, то есть тех, в которых идут катализируемые энзимами реакции, прямо в снежной массе – такого не было никогда.
Полярная снежная масса существует в крайне экстремальных условиях, где постоянные ветра смешивают верхние и вторичные слои снега. Квазижидкостная пленка на поверхности наноса может просочиться внутрь, разрушая условия для проживания микробов.
Чтобы справиться с этими уникальными условиями, группа Редекер разработала систему обработки остаточных газов, которая минимизирует сигналы от физических, химических и альтернативных биологических источников.
Используя химические вещества под названием галоидметилы в качестве химзондов, ученые смогли зафиксировать явные признаки метаболической активности.
Это открытие доказывает, что, возможно, нам стоит пересмотреть наши представления о том, где жизнь может существовать, а где нет, что значительно изменит дальнейшие поиски внеземной жизни в далеком космосе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько налогов платят украинцы: все виды взысканийВчера, 08:00 - 2964 16
Инфляция в Украине остается самой высокой среди стран Европы и СНГВчера, 10:00 - 1380 13
Четыре ключевые реформы 2017. Как они изменят жизнь украинцевВчера, 18:00 - 1101 6
Ощущают ли украинцы последствия реформ (инфографика)Вчера, 12:00 - 1183 6
Поезда в будущее: развитие ж/д сообщения между Украиной и ЕС в 2017 (инфографика)Вчера, 14:00 - 1101 3
Сколько налогов платят украинцы: все виды взысканийВчера, 08:00 - 2964 16
Инфляция в Украине остается самой высокой среди стран Европы и СНГВчера, 10:00 - 1380 13
Поздравление с Новым годом от Finance.ua!Вчера, 20:00 - 1198 1
Ощущают ли украинцы последствия реформ (инфографика)Вчера, 12:00 - 1183 6
Поезда в будущее: развитие ж/д сообщения между Украиной и ЕС в 2017 (инфографика)Вчера, 14:00 - 1101 3
В "стерильном" полярном снеге обнаружились живые бактерииВчера, 15:10 - 286
Роботов научили чувствовать больПозавчера, 15:10 - 234
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)26.12.2017, 15:55 - 5279 11
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 4184
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 4884 32
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
БМ БАНКОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Привітання з Новим роком від Finance.ua!Обговорення статей