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В "стерильном" полярном снеге обнаружились живые бактерии

В "стерильном" полярном снеге обнаружились живые бактерии

Ученые впервые нашли живых бактерий в полярных льдах и снегах. Об этом сообщает “Фокус” со ссылкой на “Популярную механику”.

Разумеется, микробы повсеместно присутствуют в полярных регионах, как замечает ведущая исследовательница этого проекта Келли Редекер, но вот найти метаболически активных микробов, то есть тех, в которых идут катализируемые энзимами реакции, прямо в снежной массе – такого не было никогда.

Полярная снежная масса существует в крайне экстремальных условиях, где постоянные ветра смешивают верхние и вторичные слои снега. Квазижидкостная пленка на поверхности наноса может просочиться внутрь, разрушая условия для проживания микробов.

Чтобы справиться с этими уникальными условиями, группа Редекер разработала систему обработки остаточных газов, которая минимизирует сигналы от физических, химических и альтернативных биологических источников.

Используя химические вещества под названием галоидметилы в качестве химзондов, ученые смогли зафиксировать явные признаки метаболической активности.

Это открытие доказывает, что, возможно, нам стоит пересмотреть наши представления о том, где жизнь может существовать, а где нет, что значительно изменит дальнейшие поиски внеземной жизни в далеком космосе.

По материалам Фокус
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