В правительстве планируют создать систему управления рисками в бизнесе

В 2018 году правительство намерено преобразовать систему контроля и надзора на предприятиях в систему управления рисками.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, сообщает корреспондент Укринформа.

“Наша цель – превращение советской системы надзора и контроля в систему управления рисками. Инспекторы должны проверять не формальные требования, а реальные риски. Это даст бизнесу веское преимущество над нечестными конкурентами”, – сказал Нефедов.

Он отметил, что с этой целью для каждого вида бизнеса будет создан индивидуальный список требований. Бизнес получит чек-лист, согласно которому он сможет сделать самопроверки и понять, соответствует ли его работа всем требованиям законодательства.

“Параллельно с этим мы будем внедрять систему риск-менеджмента. Инспекторы должны ходить не туда, куда им заблагорассудится, а туда, где есть реальные риски”, – подчеркнул замминистра.

Нефедов добавил, что основная работа по реформе инспекций будет длиться в течение 2018 года, но также выразил надежду, что она не остановится и в дальнейшем.

“Мы будем допускать к проверкам только те органы, которые провели реформирование”, – подчеркнул Нефедов.