На Apple посыпались иски за намеренное замедление смартфонов iPhone

Что же, этого вполне стоило ожидать. После вчерашних откровений Apple касательно замедления производительности некоторых моделей смартфонов iPhone (iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone SE) ради продления срока их работы недовольство потребителей этим весьма спорным решением стремительно переросло в судебные иски. К настоящему моменту известно уже как минимум о двух подобных исках против Apple, один из которых является коллективным. Оба они поданы в США, сообщает 9to5mac.

Личный иск подал житель Лос-Анджелеса и владелец iPhone 7 Штефан Богданович. Истец считает, что Apple нарушила его права и права других потребителей, единолично и без согласия приняв решение снизить производительность смартфонов iPhone c целью продления срока службы аккумулятора.

Также истец обвиняет ответчика в нечестном ведении бизнеса. Говоря конкретнее, Штефан Богданович считает, что Apple заботили вовсе не потребители, а личная выгода. Дескать купертиновский гигант таким образом подталкивал клиентов к обновлению на более новые модели. Истец требует, чтобы производитель немедленно прекратил подобную нечестивую практику и выплатил ему компенсацию за доставленные неудобства. Степень вины Apple и размер компенсации предстоит определить суду.

Второй иск подали пятеро жителей штатов Иллинойс, Огайо, Индианы и Северной Каролины. Это иск квалифицирован как коллективный. То есть, в будущем к нему могут присоединиться и другие потребители, считающие, что этой «заботой» Apple нарушила их права.

В заявлении говорится, что компания спроектировала iOS таким образом, чтобы замедлять процессоры iPhone 5, iPhone 6 и iPhone 7. Что интересно, Apple в своем заявлении не упоминала модель iPhone 5 среди тех, к которым применялась функция. Истцы называют решение Apple «возмутительным, неэтичным и нечестным», а также считают его таким, что нарушает законы о защите прав потребителей. Как и Богданович, они требуют компенсации ущерба без указания конкретной суммы.

Можно не сомневаться, что это лишь начало и в будущем будут и другие подобные иски. Также можно быть уверенным, что Apple была готова к такому сценарию развертывания событий. Единственный вопрос вызывает то, какую стратегию выберет производитель – захочет решить все максимально быстро и мирно, или же предпочтет затянуть дело на несколько лет. Благо, финансовые ресурсы и судебная система США позволяют компании судиться годами, о чем мы уже неоднократно упоминали в других новостях.