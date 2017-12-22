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На Apple посыпались иски за намеренное замедление смартфонов iPhone

На Apple посыпались иски за намеренное замедление смартфонов iPhone

Что же, этого вполне стоило ожидать. После вчерашних откровений Apple касательно замедления производительности некоторых моделей смартфонов iPhone (iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone SE) ради продления срока их работы недовольство потребителей этим весьма спорным решением стремительно переросло в судебные иски. К настоящему моменту известно уже как минимум о двух подобных исках против Apple, один из которых является коллективным. Оба они поданы в США, сообщает 9to5mac.

Личный иск подал житель Лос-Анджелеса и владелец iPhone 7 Штефан Богданович. Истец считает, что Apple нарушила его права и права других потребителей, единолично и без согласия приняв решение снизить производительность смартфонов iPhone c целью продления срока службы аккумулятора.

Также истец обвиняет ответчика в нечестном ведении бизнеса. Говоря конкретнее, Штефан Богданович считает, что Apple заботили вовсе не потребители, а личная выгода. Дескать купертиновский гигант таким образом подталкивал клиентов к обновлению на более новые модели. Истец требует, чтобы производитель немедленно прекратил подобную нечестивую практику и выплатил ему компенсацию за доставленные неудобства. Степень вины Apple и размер компенсации предстоит определить суду.

Второй иск подали пятеро жителей штатов Иллинойс, Огайо, Индианы и Северной Каролины. Это иск квалифицирован как коллективный. То есть, в будущем к нему могут присоединиться и другие потребители, считающие, что этой «заботой» Apple нарушила их права.

В заявлении говорится, что компания спроектировала iOS таким образом, чтобы замедлять процессоры iPhone 5, iPhone 6 и iPhone 7. Что интересно, Apple в своем заявлении не упоминала модель iPhone 5 среди тех, к которым применялась функция. Истцы называют решение Apple «возмутительным, неэтичным и нечестным», а также считают его таким, что нарушает законы о защите прав потребителей. Как и Богданович, они требуют компенсации ущерба без указания конкретной суммы.

Можно не сомневаться, что это лишь начало и в будущем будут и другие подобные иски. Также можно быть уверенным, что Apple была готова к такому сценарию развертывания событий. Единственный вопрос вызывает то, какую стратегию выберет производитель – захочет решить все максимально быстро и мирно, или же предпочтет затянуть дело на несколько лет. Благо, финансовые ресурсы и судебная система США позволяют компании судиться годами, о чем мы уже неоднократно упоминали в других новостях.

По материалам ITC.ua
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