Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 183 0

Спикер парламента подписал бюджет-2018

Спикер парламента подписал бюджет-2018

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете на 2018 год.

Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Бюджет передан на подпись президенту Петру Порошенко.

Напомним, Верховная рада поддержала проект государственного бюджета на 2018 год.

За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.

Читайте также: Бюджет-2018: откуда возьмутся "лишние" деньги и сколько получат украинцы

В доработанном законопроекте по сравнению с проектом, поданным на первое чтение, доходы увеличены на 36,57 млрд гривен (или на 4,2%), в том числе по общему фонду – на 28,172 млрд гривен и по специальному фонду – на 8,4 млрд гривен.

Расходы увеличены на 40,5 млрд гривен (или на 4,3%), в т.ч. по общему фонду – на 28,17 млрд гривен и по специальному фонду – на 12,33 млрд гривен.

Дефицит госбюджета увеличен на 3,9 млрд грн, покрытие которого предусмотрено спецконфискацией. В общем от спецконфискации заложено 4,7 млрд гривен поступлений.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2017