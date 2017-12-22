Спикер парламента подписал бюджет-2018

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете на 2018 год.

Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Бюджет передан на подпись президенту Петру Порошенко.

Напомним, Верховная рада поддержала проект государственного бюджета на 2018 год.

За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.

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В доработанном законопроекте по сравнению с проектом, поданным на первое чтение, доходы увеличены на 36,57 млрд гривен (или на 4,2%), в том числе по общему фонду – на 28,172 млрд гривен и по специальному фонду – на 8,4 млрд гривен.

Расходы увеличены на 40,5 млрд гривен (или на 4,3%), в т.ч. по общему фонду – на 28,17 млрд гривен и по специальному фонду – на 12,33 млрд гривен.

Дефицит госбюджета увеличен на 3,9 млрд грн, покрытие которого предусмотрено спецконфискацией. В общем от спецконфискации заложено 4,7 млрд гривен поступлений.