Научные открытия 2017 года: от новой планеты до редактирования генов

С каждым годом мир становится чуточку совершенней. Мы расскажем вам, какие самые значимые открытия были сделаны в 2017 году в мире науки.

Google научил искусственный интеллект адаптироваться к сложной среде

11 июля отдел Google по искусственному интеллекту DeepMind опубликовал статью, в которой рассказывали, как его специалисты обучают ИИ-алгоритмы адаптироваться к сложной и меняющейся среде.

Искусственный интеллект AlphaGo доказал преобладание над людьми в игре го

В мае искусственный интеллект от компании DeepMind, которая принадлежит Google обыграл пять самых лучших в мире игроков в го. Впервые он выиграл у человека еще в 2016 году. ГО — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад.

Новые технологии позволят выращивать человеческие органы

Институт регенеративной медицины Wake Forest в настоящее время возглавляет проекты по выращиванию человеческих органов и тканей. 1 мая были сделаны достижения в области регенеративной медицины, которые могут помочь в восстановлении повреждений нервов и даже вырастить целые конечности и внутренние органы.

Ученые удалили у человеческого эмбриона плохой ген

27 июля в Портленде, штата Орегона, ученые сделали новое открытие в теме генного редактирования. Воспользовавшись CRISPR, они успешно удалили у человеческого эмбриона ген, который связанный с сердечными заболеваниями.

Создан самый мощный квантовый компьютер

28 июля на Международной конференции по квантовым технологиям в Москве был презентован рекордный 51-кубитный квантовый компьютер, открывающий дорогу для новых применений технологии. Это казалось фантастикой еще вчера — квантовые компьютеры, способные обогнать все существующие устройства. Со своей мощностью они помогут открыть человечеству новые горизонты, или обрушить все системы безопасности, потому что смогут взломать их.

CRISPR отредактировал гены внутри человеческого тела

В июне ученым удалось впервые применить технологию генного редактирования CRISPR (наиболее доступную технику редактирования генов) в человеческом теле. Ученые говорят, что теперь наука получила более острый и точный «скальпель» для генной хирургии. Это произошло из-за синтезирования ранее несуществовавшего фермента. Новое исследование было направлено на удаление вируса папилломы человека (ВПЧ) у 60 женщин, путем применения геля, содержащего необходимое кодирование ДНК для шейки матки, чтобы отключить механизм роста опухоли. Это достижение можно сравнить с «карандашами», которые могут переписывать отдельные «буквы» ДНК, известные как азотистые основания.

Создан металлический водород

27 января впервые в науке ученые создали металлический водород, применив почти пять миллионов атмосфер давления к жидкому водороду. В своем металлическом состоянии водород может действовать как настоящий сверхпроводник, технология совершит революцию во многих областях — от хранения энергии до ракетостроения.

SpaceX повторно запустила «отработанную» ракету

30 марта SpaceX успешно запустила на орбиту и посадила уже ранее использованный ракетоноситель Falcon 9. Это увеличило доступность космических запусков и сэкономит более $18 млн за каждый пуск.

Создана искусственная матка

Врачи детской больницы Филадельфии сумели сымитировать женскую матку с использованием синтетического устройства для устранения смертности и болезней преждевременно рожденных детей младше 37 недель. Эксперимент был проведен на новорожденном ягненке и был полностью подтвержден 26 апреля 2017 года.

Обнаружена лучшая планета для внеземной жизни

19 апреля ученые из Европейской организации астрономических исследований нашли самую благоприятную для жизни экзопланету. LHS 1140b была обнаружена в обитаемой зоне тусклой звезды в 40 световых годах от Земли.