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В сети показали, как выглядит самый крошечный в мире мобильник

В сети показали, как выглядит самый крошечный в мире мобильник

Сбор средств на самый крошечный в мире мобильник Zanco Tiny T1 начали на краудфандинговой платформе Kickstarter. Если проект соберет необходимую сумму, то это устройство станет самым маленьким в мире сотовым аппаратом.

В сети также опубликовали фотографии прототипа будущего мобильного телефона. Сообщается, что весит он лишь 13 граммов.

Интересно, что на малюсеньком корпусе нашлось место даже для миниатюрного OLED-экрана размером 12,5 миллиметров по ширине и буквенно-цифровой клавиатуры.

По материалам hyser
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