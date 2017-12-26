В сети показали, как выглядит самый крошечный в мире мобильник

Сбор средств на самый крошечный в мире мобильник Zanco Tiny T1 начали на краудфандинговой платформе Kickstarter. Если проект соберет необходимую сумму, то это устройство станет самым маленьким в мире сотовым аппаратом.

В сети также опубликовали фотографии прототипа будущего мобильного телефона. Сообщается, что весит он лишь 13 граммов.



Интересно, что на малюсеньком корпусе нашлось место даже для миниатюрного OLED-экрана размером 12,5 миллиметров по ширине и буквенно-цифровой клавиатуры.