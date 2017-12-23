10 самых успешных бизнесменов 2017 года

В 2017 году богатейшие люди мира заработали рекордный в истории капитал. Этому способствовал ряд факторов: бум фондового рынка в США, подорожание нефти и устойчивое развитие рынка недвижимости в Китае.

Издание Forbes в течение года следило за состоянием свыше 2 тыс. миллиардеров. В итоге 10 бизнесменов, которые заработали больше других, за год нарастили капитал на 204 млрд долларов по сравнению с 74,7 млрд долларов в прошлом году.

Возглавляет список Джефф Безос, который с октября удерживает звание самого богатого человека в мире. Его состояние за счет стремительного роста акций Amazon на протяжении года выросло сразу на 33,8 млрд долларов. Кроме Безоса, в список попали еще двое жителей США. Остальные фигуранты рейтинга представляют разные страны. Среди них присутствует индийский миллиардер Мукеш Амбани. Благодаря подорожанию акций конгломерата Reliance Industries он впервые за 5 лет вошел в список топ-20 самых богатых людей на планете.

1. Джефф Безос

Состояние: 98,6 млрд долларов

Рост за год: +33,8 млрд долларов

Этот год выдался феерическим для Amazon и ее основателя. Акции компании за год подорожали на 60%. В конце октября после публикации оптимистичного отчета за третий квартал ценные бумаги Amazon за один день взлетели на 13%.

26 октября Джефф Безос за несколько часов стал богаче на 7 млрд долларов и занял первое место в списке самых богатых людей. Сейчас он уверенно удерживает это звание.

2. Сюй Цзяинь

Состояние: 36,5 млрд долларов

Рост за год: 27,4 млрд долларов

Самый богатый в мире владелец недвижимости с начала года увеличил свое состояние в 4 раза. Такого успеха Сюй Цзяинь достиг за счет роста акций его компании Evergrande Group на 400%. Прирост обеспечила публикация успешного отчета за первое полугодие: выручка компании выросла на 115%, а чистая прибыль – на 224%.

Evergrande Group принадлежит жилая и коммерческая недвижимость в более чем 200 китайских городах. Также Сюй Цзяинь владеет Evergrande Health, которая совместно с американской Женской больницей Бригхэма работает над улучшением системы здравоохранения в КНР.

3. Бернар Арно

Состояние: 40,3 млрд долларов

Рост за год: +23,6 млрд долларов

Арно является одним из самых влиятельных людей в мире моды. Финансовый успех в 2017 году ему принесли акции Christian Dior. После того как они подорожали в течение года на 52%, доля Арно оценивается в 47 млрд долларов.

Также бизнесмен владеет акциями конгломерата-производителя товаров роскоши LVMH. Арно управляет этой компанией с 1989 года. На протяжении года акции LVMH, который контролирует 70 элитных брендов, в том числе Dom Perignon, Bulgari, Louis Vuitton и Tag Heuer, подорожали на 35%.

4. Марк Цукерберг

Состояние: 72 млрд долларов

Рост за год: +23,6 млрд долларов

Компания Facebook в нынешнем году стабильно развивалась. Рост мобильной рекламы обеспечил ее акциям подъем почти на 60%.

Марк Цукерберг вместе с супругой Присциллой Чан еще в конце 2015 года заявили, что отдают 99% своих акций Facebook на благотворительность. При этом основатель компании попросил выпустить для него особенные акции, которые позволяет ему и дальше контролировать Facebook.

Впрочем, в сентябре Цукерберг, основавший Facebook в 19-летнем возрасте, решил отказаться от этой затеи. 33-летний миллиардер сообщил, что будет более активно принимать участие в благотворительности, продав в течение 1,5 года от 35 млн до 75 млн акций Facebook.

5. Ма Хуатэн

Состояние: 44,3 млрд долларов

Рост за год: +21,8 млрд

Председатель китайского технологического холдинга Tencent в последние годы стабильно наращивает состояние. Его компании принадлежит самый популярный мессенджер в Китае WeChat с аудиторией более 960 млн пользователей.

Tencent активно инвестировала в Snapchat еще до IPO, а в ноябре решила купить 12% акций материнской компании Snap. И хотя после выхода на IPO в марте акции Snap подешевели на 35%, для Tencent этот год завершился успехом: ее ценные бумаги стали дороже более чем на 100%.

6. Мукеш Амбани

Состояние: 41,1 млрд долларов

Рост за год: +18 млрд долларов

Амбани в 2010 году занял 4-е место среди самых богатых людей в мире. Но затем его дела пошли на спад, и сейчас он впервые за 5 лет вернулся в топ-20 богатейших людей на планете. Его подъем в первую очередь связан с ростом на 65% акций компании Reliance Industries, которая процветает за счет роста маржинальности нефтехимического бизнеса.

Кроме того, Reliance Industries начала работать на многообещающем индийском рынке телекоммуникаций. Для этого она создала компанию Jio, предоставляющую доступные услуги связи для бизнеса. В сентябре прошлого года она запустила сервис 4G, которым сейчас пользуются уже 146 млн клиентов.

7. Карлос Слим

Состояние: 65,1 млрд долларов

Рост за год: +15,3 млрд долларов

Богатейший мексиканец в последний раз оказывался на вершине рейтинга Forbes в 2011 году. Осенью прошлого года акции его телекоммуникационной компании America Movil достигли минимума после продолжительного 13-месячного падения.

После этого компания начала восстанавливаться. В начале нынешнего года укрепился мексиканский песо, а America Movil обнародовала многообещающий отчет за первый квартал. Компания Слима является главным поставщиком беспроводной связи и платного телевидения в Латинской Америке. За 2017 год ее акции подорожали на 50%. Также Карлос Слим владеет 50% акций издания New York Times, акции которого продемонстрировали лучший рост с 2013 года.

8. Янь Хуань

Состояние: 22,8 млрд долларов

Рост: +14,8 млрд долларов

Самая богатая женщина Азии в 2017 году благодаря бурному развитию рынка недвижимости в Китае увеличила свое состояние в три раза. Янь владеет 57% китайского девелопера Country Garden Holdings, акции которого в текущем году подорожали на 201%.

Большую часть состояние Янь Хуань унаследовала от отца Йена Квок Кенга, основателя Country Garden Group. Эта компания в 2007 году вышла на Гонконгскую фондовую биржу. Сейчас она занимается 384 проектами в разных странах мира. С 1997 года ее продажи достигли 3 млн домов.

9. Ларри Эллисон

Состояние: 61 млрд долларов

Рост за год: +13,3 млрд долларов

В 1977 году Эллисон основал производителя программного обеспечения Oracle. Он смог превратить компанию в одного из крупнейших игроков рынка с капитализацией в 202 млрд долларов. Ее акции продолжают расти даже через 40 лет.

За последний год ценные бумаги Oracle подорожали на 30%. Однако недавно компания призналась, что ее облачный бизнес принес меньше выручки, чем ожидалось изначально. На фоне этой новости акции подешевели на 4%, а сам Эллисон потерял 2 млрд долларов.

10. Франсуа Пино

Состояние: 27,3 млрд долларов

Рост за год: 12,5 млрд долларов

В ноябре неизвестный покупатель в Нью-Йорке заплатил рекордную сумму в 450 млн долларов за одну из немногих уцелевших до наших дней картин Леонардо да Винчи – «Спаситель мира». Торги проводил аукционный дом Christie’s, которым владеет Франсуа Пино. Это один из нескольких дорогостоящих активов миллиардера и его семьи.

Семейству Пино принадлежит международная группа Kering, владеющая такими брендами, как Stella McCartney, Alexander McQueen и Saint Laurent. В нынешнем году акции компании подорожали на 80%, прежде всего благодаря резкому росту продаж Gucci.