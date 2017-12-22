Google потребовала поддерживать 64-битный код

Поддержка 64-битных приложений появилась в Android с выходом версии операционной системы 5.0 Lollipop, который состоялся в 2015 году, но она не была обязательной.

Google заявила, что к августу 2019 года 64-битная поддержка должна присутствовать в каждом приложении.

Это не означает, что разработчики вынуждены будут убрать из своих продуктов 32-битную поддержку – просто им придётся добавить ещё и 64-битную. По словам Google, причина такого требования в том, что в конечном итоге появятся устройства, которые смогут работать только с 64-битным кодом.

Компания выдвинула и другие, более срочные требования. В августе 2018 года новые приложения должны будут активно использовать программный интерфейс Android Oreo. В ноябре соответствующие обновления должны быть выпущены и для старых программ.

В начале 2018 года Google обновит систему безопасности Android, но разработчикам в данном случае беспокоиться не о чем. Компания лишь станет добавлять в приложения «небольшой объём» метаданных, которые будут доказывать тот факт, что тот или иной продукт был загружен через Google Play.

Google – не первая компания, которая начала стремиться к переходу на 64-битную архитектуру. Apple ввела для iOS аналогичное требование в феврале 2015 года, а в сентябре этого года iOS 11 окончательно лишилась поддержки 32-битных приложений.