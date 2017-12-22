Боритесь и поборете. Как иностранный бизнес защищает свои права в Украине

В 2017 году Украина поднялась на несколько пунктов в рейтинге Doing Business, но это достижение не решило проблемы иностранных инвесторов. В Европейской Бизнес Ассоциации отмечают, что иностранный бизнес жалуется на действия Министерства экономической политики и торговли, Министерства аграрной политики и продовольствия, Минздрава и Государственной фискальной службы.

По данным ЕБА, за год зарубежный бизнес подал 31 жалобу на работу этих ведомств. В целом в этом году поступило меньше заявлений на неправомерные действия органов власти: 112 индивидуальных обращений по сравнению со 173 в 2016-м. Вопросы, которые поднимали компании, касались получения различных разрешений, действий правоохранительных органов, наложения индивидуальных санкций и штрафов.

По мнению исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анны Деревянко, главное, чтобы бизнес не молчал о своих проблемах и перегибах со стороны госорганов. Сообщения о проблемах даёт возможность решить их в ходе обсуждения. Действенность этого подхода подтверждает статистика ЕБА — более 60% всех проблем было решено именно таким путём. Если всё же не удаётся прийти к консенсусу, следующий шаг — судебное разбирательство. “Но этот механизм пока не работает на 100% эффективно. Безусловно, реформа судебной системы необходима, и мы уже видим первые шаги, например перезапуск Верховного суда”, — комментирует ситуацию Деревянко.

Если решено судиться

Если инвестор не захочет идти в национальный суд, он может обратиться в международный арбитраж. Существует такое понятие, как двухсторонние инвестиционные соглашения. По данным Investment Policy Hub, Украина имеет 78 таких договоров с разными странами. Основная задача инвестсоглашений — защитить интересы бизнеса от неправомерных действий правительственных органов. За всю историю Украины в арбитражных судах оказалось 27 подобных споров, по 16 из них приняты решения: шесть в пользу инвесторов, шесть в пользу государства, четыре урегулированы в ходе арбитражного разбирательства. При этом в последние несколько лет в Украине появились прецеденты мирного урегулирования конфликтных ситуаций.

К услугам международных арбитражей обращаются, как правило, в двух случаях: если инвестор и государство не могут договориться в ходе досудебного разбирательства, а также, если инвестор решил свернуть бизнес в стране

Как показывает мировая практика, инвестиционные споры часто возникают из-за налоговых и регуляторных нарушений. Но к услугам международных арбитражей обращаются, как правило, в двух случаях: если инвестор и государство не могут договориться в ходе досудебного разбирательства, а также, если инвестор решил свернуть бизнес в стране. Это недешёвое удовольствие: только подача заявления обходится в среднем в $50 тыс., а обеспечение всего процесса стоит несколько миллионов долларов.

Также можно заявить об инвестиционном споре и решить проблему в течение шести месяцев, которые отводятся для попытки заключить мировое соглашение между инвестором и государством. Так поступили в споре между крупным экспортёром мебели компанией “Морган Фениче” и Украиной. “Проблема возникла в 2016 году, когда ГФС отказалась возмещать НДС из госбюджета. Инвесторы предали огласке ситуацию. Налоговая пошла на уступки — возместила НДС. Через неделю на предприятие пришла налоговая и выявила нарушения налогового и валютного законодательства”, — рассказывает юрист компании Marchenko Danevych Владимир Наконечный. После этого за компанией закрепили несогласованный долг и началась процедура взыскания тех средств, которые налоговая возместила по НДС.

В итоге по налоговым претензиям сумма взыскания достигла 23 млн грн. Более того, фискалы подключили СБУ и обратились в Минэкономики для блокирования разрешения на экспортную деятельность. Это поставило под вопрос возможность дальнейшей деятельности компании. “Морган Фениче” подала уведомление об инвестиционном споре и в течение месяца после этого сумела отменить санкции Минэкономики. Предприятие продолжило работать на экспорт, в течение двух месяцев ему удалось восстановить выплату НДС. Сейчас компания находится на конечной стадии переговоров с государством, согласовывая финальный текст соглашения.

Несколько лет назад на рассмотрении Министерства юстиции было около 25 споров, детали которых не раскрываются. И всё же, по мнению юристов, большинство из них дальше ведомства не пошли. И дело тут не столько в профессионализме переговорщиков, сколько в нерешительности инвесторов.

Рассмотрение небольших споров по нормам инвестиционных соглашений возможно в украинских судах. Но этой возможностью ещё не воспользовалась ни одна компания, работающая в Украине. Юристы считают, что доверие к этому инструменту появится уже через несколько лет. Но пока украинские суды не восстановили свою репутацию, иностранным инвесторам рекомендуют смириться с тем, что для них не будет особых условий ведения бизнеса.

“Никаких специальных гарантий для иностранных инвесторов нет. Для них в Украине существуют такие же риски, как и для резидентов”, — считает юрист компании Aleksandrov & Partners Сергей Збожинский.

Иностранные инвесторы, как и украинские, вынуждены контактировать с правоохранительными органами, решать вопросы по разблокировке их деятельности, возвращать изъятые и арестованные активы.

Украинские реалии хоть и шокируют зарубежных инвесторов, но всё чаще заставляют их задуматься о внесении в бюджет официальной статьи расходов “на представительские услуги”

“Ряд известных мировых компаний привлекают для защиты своей инвестиционной деятельности послов своей страны. Те на “полуофициальном” уровне лоббируют соблюдения законности в отношении к своим протеже”, — рассказывает руководитель юридического блока компании по обслуживанию иностранных инвестиций Investment Service Ukraine Андрей Ярмольский.

Юрист добавляет, что сейчас в Украине развивается относительно новое явление — “активисты — ура-патриоты”, которые преследуют корыстные цели. “Спекуляция на патриотических настроениях украинцев привела к созданию многочисленных общественных организаций, которые под лозунгами получения благосостояния для нации физически противостоят развитию инвестиционных проектов. Обычно такие истории заканчиваются примирением через “отступные”, — комментирует Ярмольский.

Все эти явления хоть и шокируют зарубежных инвесторов, но всё чаще заставляют их задуматься о внесении в бюджет официальной статьи расходов “на представительские услуги”. Они принимают правила игры украинского рынка, стараясь минимизировать риски.

“Достаточно узким является вопрос партнёрства иностранного инвестора с резидентом с целью ведения бизнеса в Украине. В этом случае опасность чаще таится не в органах государственной власти, а в ненадёжном партнёре, поэтому очень важен баланс полномочий. Например, если украинский партнёр хочет видеть своего человека в качестве директора, заграничному партнёру желательно назначить финансовым директором своё доверенное лицо и установить систему двойной подписи”, — рекомендует Збожинский.

Андрей Ярмольский говорит, что почти каждый инвестиционный проект, который реализуется на территории Украины, так или иначе сталкивается с противодействием государственных и правоохранительных органов разных уровней. С помощью бюрократических преград, властных полномочий они пытаются “строить свой бизнес за счёт бизнеса других лиц”, паразитируя на теле инвесторов.

Ольга Прядко