Активы «приватовцев» объявлены в розыск

Высокий суд Англии арестовал активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на $2,5 млрд. Такое решение суд принял в качестве обеспечительной меры по иску государственного ПриватБанка, который подозревает экс-владельцев в выводе денег. Впрочем, не факт, что суд найдет у ответчиков активы на всю сумму. Но даже если найдет, арест не помешает экс-банкирам использовать активы.

Подарок от Святого Николая

На первую годовщину национализации ПриватБанка украинское правительство получило подарок из Лондона. Высокий суд Англии 19 декабря выдал приказ о всемирном аресте активов на сумму более $2,5 млрд, принадлежащих экс-собственникам ПриватБанка Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и еще шести компаниям, которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

До национализации ПриватБанка Игорь Коломойский контролировал 49,9816% акций банка, Геннадий Боголюбов – 41,5769%. Остальные акции были в основном у менеджмента банка, в частности, глава правления Александр Дубилет владел 2,7249%, а его сын Дмитрий – 0,1107%.

«Приказ об аресте активов был выдан в рамках судебного дела по иску ПриватБанка на основании предоставленных суду детальных доказательств, из которых следует, что господа Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти $2 млрд путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых деньги переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем. При помощи этого судебного разбирательства ПриватБанк собирается вернуть эту сумму с процентами – суммарно более $2,5 млрд», – сообщили в Минфине, которому сейчас принадлежит 100-процентная доля ПриватБанка.

Идентичное заявление сделал ПриватБанк, отметив, что надеется на «честное и объективное рассмотрение его иска в английском суде». Впрочем, о какой именно схеме вывода денег идет речь, вчера в ПриватБанке отказались.

Вероятно, речь идет о выводе из банка $1,82 млрд весной-летом 2014 года путем выдачи кредитов 42 фирмам с «приватовскими» корнями. Схема была гениальной. Компании брали в ПриватБанке кредиты для финансирования импорта, покупали валюту на межбанке и перечисляли ее на счета поставщиков в PrivatBank Cyprus branch в качестве предоплаты за импортные товары. После этого права на будущие поставки товаров передавались ПриватБанку в залог по этим кредитам. Однако поставщики неожиданно отказывались от сделок, разрывали договоры, товары не поставляли, но и деньги обратно не возвращали. И банк неожиданно оказывался с де-факто бланковыми кредитами.

Арест не страшен

Украинская власть – от Минфина до Нацбанка – тут же заявила о том, что решение лондонского суда является «хорошей новостью для налогоплательщиков», которые уже заплатили 140 млрд грн ($5 млрд по текущему курсу) за национализацию ПриватБанка. Но арест активов экс-собственников банка – это не конфискация, а лишь предварительная «заморозка» собственности ответчиков до решения суда по сути. «Арест является обеспечительной мерой по иску, и о каком-либо положительном решении для ПриватБанка говорить пока рано. О взыскании речь пока не идет!» – подчеркивает партнер юрфирмы Spenser & Kauffmann Николай Лихачев.

Об этом сказал и Игорь Коломойский. «Это временный арест на время рассмотрения дела в суде», – прокомментировал он «ТСН» эту ситуацию.

Арест традиционно используется как обеспечительная мера по иску в случае, если его размер достаточно большой, иск перспективен, а также если истец предоставил существенные доказательства того, что ответчик без ареста сможет предпринять меры по отчуждению или сокрытию своего имущества до вынесения финального решения суда. «В первую очередь арест актива лица в ходе судебного процесса накладывается с целью невозможности упущения самого предмета иска путем установления препятствий для внезапных маневров ответчиков с собственным имуществом и деньгами, перевода этих активов на третьих лиц», – говорит управляющий партнер юркомпании «Касьяненко и Партнеры» Дмитрий Касьяненко.

Он отмечает, что арест ни в коем случае не означает моментального и безоговорочного изъятия актива ответчика сразу после наложения его судом, по крайней мере, до принятия окончательного решения Высоким судом Лондона. Более того, арест не запрещает господам Коломойскому и Боголюбову и дальше пользоваться активами. «Процесс идет, суд выясняет обстоятельства по делу, так как он обязан по законодательству любой страны всесторонне изучить доказательства по делу, оценить документы, предоставленные сторонами», – перечисляет Дмитрий Касьяненко.

У Коломойского с Боголюбовым «есть возможность обжаловать решение суда об аресте активов, а также просить снять арест, доказав, что отсутствуют риски их вывода», отмечает управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз. По словам Николая Лихачева, снять арест можно, если ответчики, например, предоставят суду существенные доказательства того, что имеют достаточное количество активов и не предпринимают и не будут предпринимать действия по их сокрытию или отчуждению. Или же если они докажут, что у суда нет оснований для такого ареста, так как суд действует вне рамок своей юрисдикции.

«Коломойский заявил, что арест временный и накладывается, пока идет рассмотрение дела. Исходя из такого заявления, сложно определить, будет ли Игорь Валерьевич предпринимать какие-либо действия по опротестованию ареста или же нет», – говорит Николай Лихачев.

Украина, ЕС и мир

Теперь суд должен разыскать активы для ареста. «На практике встречаются случаи, когда ответчик является довольно обеспеченным, однако де-юре не владеет никакими активами, например, скрывает свое имущество путем хитрого структурирования своей собственности», – говорит Николай Лихачев. В таком случае истец может предоставить суду доказательства того, что ответчик де-факто владеет определенным пулом активов. «Для сбора такой информации проводится процедура поиска активов (asset tracing). За такой услугой чаще всего обращаются в компании, которые имеют соответствующий опыт в данной сфере и имеют возможность осуществлять розыск в различных юрисдикциях, используя все допустимые механизмы поиска. В Украине таких компаний пока не очень много», – признает Николай Лихачев.

В то же время на Западе услуга поиска активов популярна. «В развитых странах эта услуга предоставляется очень давно, и только в Лондоне более 200 неправительственных организаций, которые предоставляют такие услуги», – говорит адвокат юрфирмы «Юрвнешсервис» Анна Цират.

Именно за рубежом придется искать активы для ареста, поскольку в Украине невозможно исполнить определение британского суда. «Украинское процессуальное законодательство предполагает признание и исполнение решений иностранных судов по сути. Соответственно, активы Коломойского в Украине в полной безопасности», – поясняет Анна Цират. Хотя в Украине группе «Приват» принадлежит много активов: недвижимость, нефтегазовые компании (доля в «Укрнафте», «Укртатнафте»), авиакомпания «МАУ», телекомпании группы «1+1 media» и т.д.

Защищенными могут себя чувствовать и активы экс-акционеров ПриватБанка в ЕС. Анна Цират говорит, что, согласно регламенту ЕС № 1215/2012, решения судов по сути спора свободно обращаются в странах ЕС и не нуждаются в дополнительных экзекватурах, даже если они вынесены против неграждан ЕС. «Но этот регламент не распространяется на промежуточные судебные решения, полученные ex parte, то есть без участия ответчика, поскольку неизвестно, каким образом были получены приказы об аресте, возможно, что они даже имеют ограниченную территорию действия», – поясняет Анна Цират.

Но экс-акционерам банка выгодно все же быть максимально честными перед судом. «После ареста английским судом активов ответчика последний обязан раскрыть суду информацию о своих активах, в том числе принадлежащих связанным лицам (водителям, секретарям, родственникам и т.д.), подробно описав такие активы, их формальных собственников, местонахождение и прочие характеристики. При этом если информацию о каких-либо активах ответчик от суда скроет, суд может конфисковать такие активы», – говорит Виктор Мороз.

Виктория Руденко