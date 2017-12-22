Швейцария выделила полмиллиона долларов на подготовку Донбасса к зиме

Швейцария выделила 500 тыс. швейцарских франков (около $507тис.) на мероприятия по подготовке к прохождению зимнего периода местными жителями на востоке Украины.

Об этом сообщил посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Гийом Шойрер, передает “Интерфакс-Украина”.

“Мы настоятельно призвали государства, вовлеченные в облегчение гуманитарных последствий конфликта, и решили также сделать новый вклад в программу подготовки к зиме UNICEF. Зимой есть особые потребности, и Швейцария, реагируя на призывы гуманитарных агентств, выделила 500 тыс. швейцарских франков в пользу усилий в подготовке к зиме”, – сказал посол.

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Посол также проинформировал, что Швейцария планирует сохранить помощь Украине на уровне предыдущих лет.

“Мы будем сохранять ее на том же уровне или, возможно, даже немного ее увеличим. В условиях, когда последствия конфликта очевидны, доноры от других государств должны продолжать проявлять солидарность с населением”, – заявил он.

“Конфликт, как и ранее, является гуманитарной трагедией, и я думаю, что всем нам нужно делать все возможное вместе с украинской властью, конечно, чтобы облегчить страдания людей”, – подчеркнул Шойрер.