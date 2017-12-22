СМИ составили рейтинг застройщиков пригорода Киева

22 декабря наши коллеги из портала «Минфин» публикуют рейтинг застройщиков пригорода Киева. Всего в списке 44 компании, которые возвели в текущем году 90 домов.

В рейтинг вошли компании, которые строят жилье в Ирпене, Буче, Софиевской и Петропавловской Борщаговках, Гатном, Крюковщине, Вишневом, Броварах, Борисполе, Вышгороде и других населенных пунктах, которые находятся сразу за чертой Киева.

Лидером оказался ирпенский застройщик «Синергия», который в 2017-м году официально сдал в эксплуатацию девять домов. За ним с шестью домами идет компания Martynov Real Estate, известная по проекту ЖК «София» в Софиевской Борщаговке.

В тройку вошел также Novbud (шесть домов) с проектом «Петровский квартал», который в текущем году разросся из села Святопетровское на территорию соседней Софиевской Борщаговки.

«Это уже второй рейтинг застройщиков в этом году. Ранее мы исследовали рынок Киева и получили от инвесторов и компаний серьезный “фидбэк”. Именно поэтому решили перенести этот опыт на пригород. Стало понятно, что многие наши читатели рассматривают покупку жилья под Киевом именно как инвестицию, ведь цены там ниже, чем в столице», – объясняет главный редактор «Минфина» Тарас Илькив.

Традиционная особенность рейтингов «Минфина» – использование данных только об официально введенных в эксплуатацию объектах. Редакция ранжировала всех застройщиков по количеству деклараций или сертификатов из реестра Государственной архитектурно-строительной инспекции.

В список попали все застройщики из близлежащих к Киеву населенных пунктов, которые сдали в эксплуатацию в 2017 году хотя бы одну секцию одного дома. В рейтинге отображены все застройщики, которые удалось найти по реестру ГАСИ, а не только 10 или 15 крупнейших.

Помощь в подготовке рейтинга оказали партнеры из аналитической системы YouControl. Они же помогали редакции найти связь между жилыми комплексами и конкретными застройщиками в случаях, когда они не были прямыми. Проблемные вопросы по сданным объектам помогла решить юридическая компания Constructive Lawyers.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Синергия, Ирпень – 9 домов, 944 квартиры;

2. Martynov Real Estate, ЖК «София», Софиевская Борщаговка – 6 домов, 594 квартиры;

3. Novbud, «Петровский квартал», Святопетровское – 6 домов, 478 квартир;

4. Будинвестконтакт, ЖК «Софиевская Слободка», Соф. Борщаговка – 5 домов, 568 квартир;

5. Застройщик ЖК «Family» в Гатном – 5 домов, 150 квартир;

6. Сфера Житлобуд, Софиевская Борщаговка – 4 дома, 540 квартир;

7. Нові Метри, Ирпень – 4 дома, 330 квартир;

8. Сарафан, Ирпень – 3 дома, 460 квартир;

9. Доброград Інвест, Крюковщина – 3 дома, 402 квартиры;

10. НоваБудова, Софиевская Борщаговка – 3 дома, 190 квартир;