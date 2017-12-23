Forbes опубликовал рейтинг лучших стран для ведения бизнеса в 2018 году

Американский финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг лучших стран для ведения бизнеса в 2018 году.

Рейтинг опубликован на официальном портале журнала.

Так, список лучших стран для ведения бизнеса возглавила Великобритания, чья экономика продолжает расти, несмотря на негативные прогнозы.

За ней следуют Новая Зеландия, Нидерланды, Швеция и Канада. Украина заняла в рейтинге 80 позицию, тогда как Россия 58-е, Польша 34-е, а Молдова — 84-е места.

Отметим, Беларусь вообще не вошла в рейтинг Forbes.

В самом низу рейтинга оказались Ливия, Афганистан, Гаити, Гамбия и Чад, заняв с 149 по 153 места соответственно.

Журнал оценивает 153 страны по 15 критериям: право собственности, степень внедрения инноваций, уровень налогообложения, технологии, уровень коррупции, свобода (личная, торговая и финансовая), бюрократизм и защищенность инвесторов.

Журнал сообщает, что впервые за 10 лет изменил в этом году некоторые критерии, перестав учитывать показатели фондового рынка, но добавив такие категории, как «рабочая сила», «инфраструктура», «размер рынка», «качество жизни» и «политический риск».

При оценке использовались опубликованные доклады неправительственной организации Freedom House, фонда Heritage Foundation, организации Property Rights Alliance, ООН, организации по борьбе с коррупцией Transparency International, Всемирного банка, компаний Aon и Marsh & McLennan, а также Всемирного экономического форума.