Forbes опубликовал рейтинг лучших стран для ведения бизнеса в 2018 году

Американский финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг лучших стран для ведения бизнеса в 2018 году.
Рейтинг опубликован на официальном портале журнала.
Так, список лучших стран для ведения бизнеса возглавила Великобритания, чья экономика продолжает расти, несмотря на негативные прогнозы.
За ней следуют Новая Зеландия, Нидерланды, Швеция и Канада. Украина заняла в рейтинге 80 позицию, тогда как Россия 58-е, Польша 34-е, а Молдова — 84-е места.
Отметим, Беларусь вообще не вошла в рейтинг Forbes.
В самом низу рейтинга оказались Ливия, Афганистан, Гаити, Гамбия и Чад, заняв с 149 по 153 места соответственно.
Журнал оценивает 153 страны по 15 критериям: право собственности, степень внедрения инноваций, уровень налогообложения, технологии, уровень коррупции, свобода (личная, торговая и финансовая), бюрократизм и защищенность инвесторов.
Журнал сообщает, что впервые за 10 лет изменил в этом году некоторые критерии, перестав учитывать показатели фондового рынка, но добавив такие категории, как «рабочая сила», «инфраструктура», «размер рынка», «качество жизни» и «политический риск».
При оценке использовались опубликованные доклады неправительственной организации Freedom House, фонда Heritage Foundation, организации Property Rights Alliance, ООН, организации по борьбе с коррупцией Transparency International, Всемирного банка, компаний Aon и Marsh & McLennan, а также Всемирного экономического форума.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы начали получать вдвое меньше субсидий на оплату ЖКУ14 ч. назад - 2667 24
Каждый украинец заплатил 3 тысячи гривен за спасение ПриватБанка - эксперт12 ч. назад - 14575 16
С начала 2018 года портовые тарифы уменьшатся на 20%5 ч. назад - 231 4
Ровно два слоя графена смогут остановить пулю18 ч. назад - 3364 4
Илон Маск показал мощнейшую ракету Falcon Heavy55 мин. назад - 239 3
Каждый украинец заплатил 3 тысячи гривен за спасение ПриватБанка - эксперт12 ч. назад - 14575 16
Dragon Capital спрогнозировал курс гривны в 2018 году8 ч. назад - 3973
Ровно два слоя графена смогут остановить пулю18 ч. назад - 3364 4
Украинцы начали получать вдвое меньше субсидий на оплату ЖКУ14 ч. назад - 2667 24
Microsoft удалила Chrome из Windows Store из-за безопасности и надёжности19 ч. назад - 2302
Изобретено «вечное» стекло для смартфоновВчера, 15:10 - 1371
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 3044 18
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 1975 6
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 5319 2
В Китае запустили крупнейшую в мире плавучую фотоэлектростанцию (видео)18.12.2017, 15:10 - 1744 1
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...Обговорення статей
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Позики під заставуРозміщення коштів