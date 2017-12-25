В Украине снова подорожает газ для промышленности

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 января 2018 года повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 8,4% по сравнению с декабрем – до 9772,8 грн с 9019,2 грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.
Сообщается, что максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 января будут повышены на 8,2% – до 10732,8 грн с 9918 грн за тыс. кубометров.
Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.
Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена. Все цены указаны с учетом НДС.
Напомним, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности. В декабре 2017 года «Нафтогаз» повысил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 2,4% по сравнению с ноябрем 2017 года – до 9019,2 за тыс. куб. м и максимальные цены на 2,3% — до 9918 за тыс. куб. м.
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