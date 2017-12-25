Нардепы сократили себе рабочие дни

Народные депутаты Украины внесли изменение в календарный план работы Верховной Рады.

Это решение с нескольких попыток поддержали 229 парламентариев на пленарном заседании в четверг.

Принимая постановление о календарном плане проведения восьмой сессии Верховной Рады восьмого созыва, нардепы включили в него изменения плана своей работы на текущую, седьмую сессию. Они приняли решение с 22 по 26 января работать в комитетах, комиссиях и фракциях. Ранее эта неделя была запланирована как пленарная.

Поэтому в январе народные депутаты будут работать в пленарном режиме вместо двух одну неделю – с 16 по 19 января.

Восьмая сессия Верховной Рады начнется с 6 февраля. Заседание согласительного совета состоится 5 февраля. Продлится она до 20 июля, однако последнее пленарное заседание восьмой сессии запланировано на 13 июля. После этого последнюю неделю сессии народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.