«Alexa научится нас понимать»: чего ждать от ИИ в 2018 году

Если есть пример очевидного прогресса в области ИИ, так это — чатботы. От авиакомпаний до розничных магазинов, — почти везде появились ИИ-приложения, взаимодействующие с клиентами. Впереди планеты всей здесь Китай. Алгоритм Melody от Baidu собирает медицинскую информацию от врачей и дает рекомендации. ИИ позволяет сэкономить время пациенту и избавить его от объяснения проблемы, причем несколько раз подряд — сначала врачу, затем медсестрам или другим врачам.

В индустрии путешествий чатботы рекомендуют туристам направления, еду, и номера в гостиницах. В розничной торговле ИИ угадывает предпочтения покупателей, и здесь первенство у Amazon.

Хотя чатботы могут негативно влиять на людей, если анализируют массовое поведение, совсем другое дело, когда они изучают сравнительно небольшую выборку. Приложения-чатботы, такие как x.ai и 24Me, выполняют простые персонализированные задачи и анализируют повседневную жизнь пользователя. Скорее всего, в 2018 году мы увидим все больше достаточно простых, нишевых, персональных чатботов.

В то время, как некоторые чатботы стали довольно неплохо справляться с «общением», передвигаясь по «дереву решений» и шаблонным запросам, обработка живого голоса и текста пока оставляет желать лучшего.

В начале 2017 года года в сети появилось видео, на котором ребенок просит Alexa спеть песню «Digger, Digger». В ответ ИИ от Amazon выдал поток ключевых слов, связанных исключительно с поиском в интернете порнографии. Все потому, что программисты заложили в память алгоритма именно такое сленговое значение указанного слова. А через несколько дней СМИ написали про шестилетнего ребенка, который заказал у Alexa кукольный дом и два килограмма печенья, после чего голосовые помощники Alexa по всей Америке начали автоматом заказывать тоже самое, зачитав новость в утренней выборке. Производители печенья, несомненно, очень обрадовались. Факт в том, что Alexa пока не научилась адекватно обрабатывать человеческий язык.

Цифры говорят сами за себя: только 25% американцев в возрасте от 16 до 24 лет используют голосовой поиск на мобильных устройствах, и только у 7% дома стоит «умная колонка». Технологии приходится бороться с региональными диалектами, детским лепетом, фоновым шумом, омонимами, нецензурной лексикой и именами собственными.

На данный момент более актуально внедрение чатботов в большинстве отраслей, особенно в тех, где назрела автоматизация. Компании, которые не используют ИИ-алгоритмы для простых задач, таких как сбор информации, самообслуживание в магазинах и уведомления клиентов, окажутся в очень невыгодном положении. В 2018 году этот тренд распространится на другие отрасли за пределами сферы услуг.

Распознавание голоса будет продолжать улучшаться, и вполне возможно, что к концу следующего года Alexa сможет нас удивить. Пока же вывод такой: чатботы повзрослели, но ИИ нужно пройти еще долгий путь.

К 2020 году искусственный интеллект уничтожит 1,8 млн рабочих мест, но одновременно создаст 2,3 млн новых вакансий. Для многих людей роботизация станет шансом для продвижения по карьерной лестнице, прогнозируют аналитики Gartner. Чиновники, управленцы, медики и учителя получат больше всего возможностей, а вот заводским рабочим и водителям придется задуматься о поиске другой работы.