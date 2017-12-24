Названы популярнейшие автомобили Европы 2017 года

Названы самые популярные автомобили Европы в 2017 году по версии международной аналитической компании JATO Dynamics. На первой позиции рейтинга оказался Volkswagen Golf.
Согласно данным компании, за 11 месяцев в Европе приобрели 445 тысяч автомобилей Volkswagen Golf. Первую строчку он занял в Германии, Австрии, Бельгии, Норвегии и Люксембурге.
На второй позиции идет хэтчбек Renault Clio, который больше всего пользуется популярностью во Франции, Нидерландах и Португалии. В целом общее количество проданных машин этой модели составило 300 тысяч.
Третье место занял Volkswagen Polo, показатели продаж которого составили 255 тысяч.
Далее в списке идут Ford Fiesta (237 тысяч проданных штук), Nissan Qashqai (230 тысяч), Peugeot 208 (225,198), Opel/Vauxhall Corsa (221,397), Volkswagen Tiguan (218,238), Skoda Octavia (213,329) и Opel/Vauxhall Astra (204,742).
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