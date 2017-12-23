Американские морпехи будут печатать дроны за 24 часа (видео)

Инженеры армии США совместно с Корпусом морской пехоты разработали недорогие беспилотные летательные аппараты для поддержки батальонов, взводов и отдельных солдат, которые можно печатать на заказ за 24 часа.
Эта программа появилась два года назад, и впервые боевые дроны, которые можно напечатать на 3D-принтере, были представлены в 2016 году на ежегодном совещании Командования по боевой подготовке и военной доктрине Армии США (TRADOC). Изначально в разработке этого проекта военным помогали специалисты Технологического университета Джорджии, которые объединили свои знания материалов, авиационные технологии и программное обеспечение с возможностями 3D-принтеров LulzBot компании Aleph Objects.
После внесения в проект дополнительных изменений технология была продемонстрирована командованию Корпуса морской пехоты. По словам инженера армейской исследовательской лаборатории Ларри Холмса Мл., морпехи были очень заинтересованы в возможности изготавливать аппараты под конкретную миссию.
Одним из главных аспектов, заинтересовавших военных, стал ускоренный рабочий цикл. Обычно процесс создания дрона занимает несколько дней или даже недель, но в данном случае БПЛА можно напечатать всего за сутки. Более того, время изготовления можно сократить еще больше: разработчики планируют создать цифровой каталог различных функций дронов, из которого можно будет просто выбирать нужную и настраивать под заданную миссию.
Для каких именно задач будут использоваться напечатанные дроны, морпехи США не сообщают. Скорее всего, они будут применяться с целью разведки. По мнению военного эксперта Эрика Спиро, дроны, которые можно собирать за несколько часов из напечатанных на 3D-принтере элементов и готовых электронных запчастей, будут применяться на уровне батальонов и ниже, оказывая поддержку ротам, взводам и даже отдельным солдатам. При этом стоимость нового дрона не будет превышать нескольких сотен долларов, пишет Digital Trends.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы начали получать вдвое меньше субсидий на оплату ЖКУ14 ч. назад - 2667 24
Каждый украинец заплатил 3 тысячи гривен за спасение ПриватБанка - эксперт12 ч. назад - 14575 16
С начала 2018 года портовые тарифы уменьшатся на 20%5 ч. назад - 231 4
Ровно два слоя графена смогут остановить пулю18 ч. назад - 3364 4
Илон Маск показал мощнейшую ракету Falcon Heavy55 мин. назад - 239 3
Каждый украинец заплатил 3 тысячи гривен за спасение ПриватБанка - эксперт12 ч. назад - 14575 16
Dragon Capital спрогнозировал курс гривны в 2018 году8 ч. назад - 3973
Ровно два слоя графена смогут остановить пулю18 ч. назад - 3364 4
Украинцы начали получать вдвое меньше субсидий на оплату ЖКУ14 ч. назад - 2667 24
Microsoft удалила Chrome из Windows Store из-за безопасности и надёжности19 ч. назад - 2302
Изобретено «вечное» стекло для смартфоновВчера, 15:10 - 1372
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 3045 18
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 1976 6
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 5319 2
В Китае запустили крупнейшую в мире плавучую фотоэлектростанцию (видео)18.12.2017, 15:10 - 1745 1
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...Обговорення статей
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Позики під заставуРозміщення коштів