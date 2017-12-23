Американские морпехи будут печатать дроны за 24 часа (видео)

Инженеры армии США совместно с Корпусом морской пехоты разработали недорогие беспилотные летательные аппараты для поддержки батальонов, взводов и отдельных солдат, которые можно печатать на заказ за 24 часа.

Эта программа появилась два года назад, и впервые боевые дроны, которые можно напечатать на 3D-принтере, были представлены в 2016 году на ежегодном совещании Командования по боевой подготовке и военной доктрине Армии США (TRADOC). Изначально в разработке этого проекта военным помогали специалисты Технологического университета Джорджии, которые объединили свои знания материалов, авиационные технологии и программное обеспечение с возможностями 3D-принтеров LulzBot компании Aleph Objects.

После внесения в проект дополнительных изменений технология была продемонстрирована командованию Корпуса морской пехоты. По словам инженера армейской исследовательской лаборатории Ларри Холмса Мл., морпехи были очень заинтересованы в возможности изготавливать аппараты под конкретную миссию.

Одним из главных аспектов, заинтересовавших военных, стал ускоренный рабочий цикл. Обычно процесс создания дрона занимает несколько дней или даже недель, но в данном случае БПЛА можно напечатать всего за сутки. Более того, время изготовления можно сократить еще больше: разработчики планируют создать цифровой каталог различных функций дронов, из которого можно будет просто выбирать нужную и настраивать под заданную миссию.

Для каких именно задач будут использоваться напечатанные дроны, морпехи США не сообщают. Скорее всего, они будут применяться с целью разведки. По мнению военного эксперта Эрика Спиро, дроны, которые можно собирать за несколько часов из напечатанных на 3D-принтере элементов и готовых электронных запчастей, будут применяться на уровне батальонов и ниже, оказывая поддержку ротам, взводам и даже отдельным солдатам. При этом стоимость нового дрона не будет превышать нескольких сотен долларов, пишет Digital Trends.