Украинцы начали получать вдвое меньше субсидий на оплату ЖКУ

Средний размер субсидий в ноябре 2017 уменьшился на 51,1% до 540,3 грн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

“Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в ноябре 2017 уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 51,1% и составил 540,3 грн”, – говорится в сообщении Госстата.

В ноябре 2017 субсидии на оплату ЖКУ получали 6631,7 тыс. домохозяйств (44,3% от общего количества домохозяйств страны), из них 37,9% состояли из одного человека, 28,3% из двух, остальные из трех и более человек. Всего в январе-ноябре текущего года украинцам назначено субсидий на 3 млрд 677,4 млн грн, в соответствующем периоде 2016 года – 4 млрд 452,9 млн грн.

С начала года субсидии назначены 8 млн 504,7 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2016 количество таких домохозяйств увеличилось на 1 млн 744,8 тыс., или на 25,8%.

Также сообщается, что в январе – ноябре 2017 773,2 тыс. домохозяйств получили субсидии наличными для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Средний размер такой субсидии на одно домохозяйство в ноябре 2017 увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 30,5% и составил 2673,1 грн.

В январе-ноябре 2017 общая сумма полученных субсидий наличными составляла 1 млрд 879,2 млн грн, за соответствующий период 2016 года – 1 млрд 116,8 млн грн.

Напомним, в госбюджете на следующий год на предоставление льгот и субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг заложено 71 млрд гривен.