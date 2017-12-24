Маск захотел пообщаться с создателем DOOM

Известный предприниматель, визионер и мечтатель Илон Маск опубликовал личный номер телефона на своей странице в Twitter, которая насчитывает 16,7 миллиона подписчиков. Скорее всего, это вышло случайно — сообщение было адресовано одному из авторов оригинальной DOOM, гуру игровой индустрии и нынешнему техдиректору Oculus VR Джону Кармаку. Осознав ошибку, Маск удалил оригинальный пост, однако оперативные журналисты успели сделать скриншот твита.
Представители прессы тут же решили проверить опубликованный номер телефона. При его наборе звонящий слышал не голос предпринимателя, а автоответчик, который цитировал фразу-пасхалку из God of War. Несмотря на это журналисты провели расследование и подтвердили, что этот номер действительно принадлежит Илону Маску. Сотрудники авторитетных изданий тут же принялись строить теории о том, что же бизнесмен хотел обсудить с Кармаком. Они даже направили Маску письмо, в котором попросили разъяснить ситуацию, однако создатель Tesla не дал ответа и никак не прокомментировал случившееся.
Многие посчитали, что предприниматель хотел предложить Кармаку сотрудничество в работе над неким новым проектом. Впрочем, это маловероятно: представители Facebook — компании, владеющей Oculus VR — сообщили прессе, что своей должностью Кармак вполне доволен и покидать её не планирует. Самой же популярной версией среди журналистов и рядовых пользователей стало то, что всё произошедшее — всего лишь очередная шутка эксцентричного бизнесмена.
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