Microsoft удалила Chrome из Windows Store из-за безопасности и надёжности

В минувший вторник компания Google опубликовала в магазине Windows Store фирменный браузер Chrome, который фактически оказался ссылкой на скачивание приложения. Спустя некоторое время Microsoft удалила Google Chrome Installer App из Windows Store, заявив, что оно нарушает политику магазина. Один из разработчиков Chrome рассказал, что их браузер был удалён за использование технологий, которые есть в Edge от Microsoft.

«Мы приветствуем желание Google создать браузер для Microsoft Store, который бы соответствовал политике нашего магазина», — заявили представители Microsoft.

Как сообщается, Microsoft не разрешает публиковать Chrome в Windows Store из-за использования в браузере мультипроцессной архитектуры, отводящей на каждую вкладку отдельные процесс и память. Таким образом, если что-то происходит в одной вкладке, то это никак не влияет на работу остальных. Microsoft тоже использует эту архитектуру в Edge, так что претензия к Google остаётся неясными.